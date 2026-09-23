Maradt még 5 nap, utána nem megy a 6-os villamos a Móricz Zsigmond körtérre

Megújul a 6-os villamosvonal önálló budai szakasza: hétfőtől szünetel a villamosforgalom a Karinthy Frigyes úton, írja közös közleményében a BKV és a BKK. Eszerint „korszerűbb, tartósabb és csendesebb” villamospálya épül a Karinthy Frigyes úton. A BKV 2026. szeptember 28-án kezdi a 6-os villamos pályájának felújítását az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között. A beruházás várhatóan november második feléig tart. A Karinthy Frigyes utat az átépítés ideje alatt ideiglenesen egyirányúsítják az Irinyi József utca felé.

Ebben az időszakban a 6-os egy az egyben a 4-es vonalán fog járni, azaz a nagykörúti 4-6 jelzéssel futó villamosok végállomása egyformán Újbuda-központban lesz.

Mint arra a közlemény is kitér, a 4-es és a 6-os villamos Európa egyik legnagyobb forgalmú járata, amely naponta mintegy 300 000 utast szállít. „A pályát érő folyamatos, jelentős terhelés miatt a rendszeres karbantartás mellett időről időre átfogó, előre tervezett felújításra is szükség van. A BKV most a vonal budai ágának egyik fontos szakaszát építi újjá” – írják.

Forrás: BKV

Ami a pótlásokat és az egyebeket illeti