Maradt még 5 nap, utána nem megy a 6-os villamos a Móricz Zsigmond körtérre

Megújul a 6-os villamosvonal önálló budai szakasza: hétfőtől szünetel a villamosforgalom a Karinthy Frigyes úton, írja közös közleményében a BKV és a BKK. Eszerint „korszerűbb, tartósabb és csendesebb” villamospálya épül a Karinthy Frigyes úton. A BKV 2026. szeptember 28-án kezdi a 6-os villamos pályájának felújítását az Irinyi József utca és a Bercsényi utca között. A beruházás várhatóan november második feléig tart. A Karinthy Frigyes utat az átépítés ideje alatt ideiglenesen egyirányúsítják az Irinyi József utca felé.
Ebben az időszakban a 6-os egy az egyben a 4-es vonalán fog járni, azaz a nagykörúti 4-6 jelzéssel futó villamosok végállomása egyformán Újbuda-központban lesz.
Mint arra a közlemény is kitér, a 4-es és a 6-os villamos Európa egyik legnagyobb forgalmú járata, amely naponta mintegy 300 000 utast szállít. „A pályát érő folyamatos, jelentős terhelés miatt a rendszeres karbantartás mellett időről időre átfogó, előre tervezett felújításra is szükség van. A BKV most a vonal budai ágának egyik fontos szakaszát építi újjá” – írják.
Ami a pótlásokat és az egyebeket illeti
A Karinthyn pótlóbusz nem lesz, a Móricz Zsigmond körtérre az M4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal lehet majd eljutni.
A Budafoki út/Karinthy Frigyes út csomópont a Móricz Zsigmond körtértől a 33-as és az 58-as autóbuszokkal, vagy a Budafoki út/Szerémi sor csomópontból a 107-es és a 133E autóbuszokkal érhető el.
A 958-as busz az Arany János utcai lakótelep irányában a Karinthy Frigyes út helyett az Október huszonharmadika utca–Fehérvári út útvonalon éri el a Móricz Zsigmond körteret. A terelt útvonalon megáll Újbuda-központban a 33-as busz megállóhelyén.
A felújítás alatt a 6-os villamos helyett péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszakák kivételével minden éjjel pótlóbusz jár a teljes vonalon, ez érinti a Móricz Zsigmond körteret is.
A közúti forgalom a Karinthy Frigyes úton a munkaterület mellett az Irinyi József utca felé vezető útpályán egy irányban haladhat a Bercsényi utca és az Irinyi József utca közötti szakaszon.
A Budafoki úti kereszteződés egy sávon váltakozó irányban átjárható marad, a többi, Móricz Zsigmond körtér felé vezető oldalhoz csatlakozó utcát a Karinthy Frigyes úti torkolatnál lezárják, ezek zsákutcák lesznek.