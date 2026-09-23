Trump már megint azzal fenyegetőzik, hogy eltörli a föld színéről Iránt

Mindenestül megsemmisíti Iránt, ha nem sikerül rövidesen lezárni a háborút, ígérte a Reuters hírösszefoglalója szerint Donald Trump az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében New Yorkban, de azt is érzékeltette, hogy a diplomáciai erőfeszítéseknek hála rövidesen létrejöhet a megállapodás. Nagy döntést kell meghoznia, mondta az amerikai elnök a közgyűlés küldöttei előtt.

„Születhet-e megállapodás, amely lehetővé teszi az irániak számára az újjáépítést és azt, hogy sokkal nagyobb államot hozzanak létre, mint amilyen valaha volt? – filozofált Trump. – Vagy semmisítsem meg az Iszlám Köztársaságot, és tegyem ezt gyorsan, soha többé nem adva nekik esélyt, hogy embereket gyilkoljanak és országokat pusztítsanak el?”

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Az amerikai elnök által elmondottakra közleményben reagáltak az iráni fegyveres erők, állítva, teljes mértékben készek arra, hogy súlyosabb, pusztítóbb és kiszámíthatatlanabb csapásokat mérjenek az agresszorra, mint eddig bármikor.

A Reuters ugyanakkor arról is írt, hogy a heves retorika ellenére folynak a megbeszélések a konfliktus lezárása érdekében. Steve Witkoff különmegbízott arról számolt be egy bejegyzésben, hogy az USA és Irán közvetítőkön keresztül egész nap egyeztetett. Emellett Trump közel-keleti államok vezetőivel is találkozott, akik mindenképpen szeretnék elérni, hogy váljon szabaddá a hajózás a Hormuzi-szorosban. Utána olyat is mondott az elnök, hogy a háborút akár már a november elején esedékes félidős amerikai választások előtt befejezhetik.

Mindeközben kedden mindössze három teherhajó haladt át a Hormuzi-szoroson, szemben a hétfői néggyel és az elmúlt tíz nap napi átlagának számító tizenöttel, jelentette az MTI a Kpler nemzetközi hajózási adatbázis automatikus hajókövető rendszerének adatai alapján.