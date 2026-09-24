XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Pétert, a mesterséges intelligenciáról beszélgettek

XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Pétert, aki magyarországi látogatásra hívta. A miniszterelnök nyíltnak és barátinak értékelte a beszélgetést.

Újságíróknak elmondta, hogy szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról vagy az energiaválságról. De hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről.

Szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tudott a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről.

Kivel jött, mit vitt

A magyar delegáció tagja Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Velkey György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Czeti István egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár. Az AFP videóján látható, hogy Magyar Pétert két fia kísérte el.

Azt már a budapesti reptéren elárulta a miniszterelnök, hogy személyes ajándékként XII. Piusz pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leiratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak 1974-ben, New Yorkban megjelent, első amerikai kiadását viszi.

A magánaudienciáról a miniszterelnök a szentszéki államtitkárságra ment tovább, ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fabio Salerno atyával egyeztet.

A tárgyalásokat követően Magyar Péter felkeresi a Szent Péter tér oldalában található, rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt - írja az MTI.

Üldözött keresztények, migráció

A miniszterelnök a találkozó után újságírói kérdésre azt mondta, hogy a Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps programot. Ennek vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, „több tucat jelentkező” van, zajlik a vezető kiválasztása. Tájékoztatták a Vatikánt, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást: „Nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgáljuk a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek.”

A Hungary Helps korábbi vezetője, Azbej Tristan a vatikáni találkozó előtt sürgette a kormányt, hogy gyorsan folytassák a programot, mert „a nyár folyamán az üldözött keresztény közösségek nem kaptak új segítséget a magyar kormánytól, az erre az évre előkészített programok túlnyomó többsége pedig nem indulhatott el. Folyamatban lévő építkezések támogatását is leállítottak – köztük egy a közelmúltban erőszakos támadásokat elszenvedett közösség templomának építését is.”

Magyar Péter a sajtótájékoztatón a migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy „a segítséget vigyük oda, és ne a problémát hozzuk Európába”, szerinte „ez pontosan illeszkedik a Tisza programjába is, úgyhogy folytatni fogjuk, csak kicsit jobban a fillérek mögé nézünk”.

A kérdésre, hogy nem lát-e ellentmondást XIV. Leónak a már Európában lévő menekültek támogatására buzdító szavai és a kormány helyszínen segítést preferáló programja között, a miniszterelnök azt felelte: nyilván más a szerepe a katolikus egyház fejének a jézusi kereszténység nevében, mint egy kormányfőnek.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Abban nincs ellentét, hogyha valaki itt van, akkor kap például orvosi segítséget, viszont - és ebben szinte már minden európai vezető egyetért - a problémát nem idehozni kell, hanem helyben kell segíteni az embereknek. Mert senkinek, sem nekik, sem Európának nem jó, ha ez így folytatódik.

Áldás és farizeusság

Arra a kérdésre, hogy katolikusként hogy élte meg a találkozást a pápával, azt mondta, a motiváló a legkevesebb, amit mondhat, nagyon megindító és az egész életét meghatározó találkozás volt. Facebook-bejegyzésében azt írta:

a tárgyalás végén pápai áldást kért Magyarországra.

A KDNP frakcióvezetője, Rétvári Bence nem tudott őszintén örülni a miniszterelnöki látogatásnak, szerinte ez „abszolút farizeusság”, mert „a kormány politikája nem megerősíti a keresztény értékeket, hanem gyengíti azokat”. Hogy megmutassa, milyen istentelen embereket is fogadtak már pápák, berakta ezt a képet Kádár Jánosról: