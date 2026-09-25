A határérték negyvenszeresét is elérte az azbesztrostok koncentrációja a levegőben Kőszegen

A megengedett határérték negyvenszeresét mérték az azbesztrostok 24 órás átlagos koncentrációjában Kőszeg egyik utcájában – írja a HVG a Vas Vármegyei Kormányhivatal utolsó elérhető mérési jegyzőkönyve alapján. A Borostyánkő Gyermekotthonhoz vezető úton is határérték feletti eredmény született.

A méréseket augusztus 12-én végezték, az eredményeket a hónap végén értékelték ki, a jegyzőkönyvet szeptember 8-án tették közzé. Az adatokra most az osztrák Kurier hívta fel a figyelmet.

Kőszeg, Kórház utca Fotó: Google Maps

A magyar szabályozás szerint a környezeti levegőben az azbesztrostok koncentrációjának 24 órás átlaga legfeljebb ezer rost lehet köbméterenként. Ehhez képest a kőszegi Hermina úton 40 246 rostot mértek, a Borostyánkő Gyermekotthonhoz vezető burkolatlan úton pedig 1430-at. Ez az előbbi helyszínen több mint negyvenszeres, az utóbbin közel másfélszeres túllépést jelent.

A rövidebb mérési szakaszokban ennél is magasabb értékeket regisztráltak: a Hermina úton egy négyórás időszakban köbméterenként 76 254, a gyermekotthonhoz vezető úton nyolc óra alatt 2591 azbesztrostot mértek.

Az eredmények azért különösen aggasztóak, mert az azbesztnek való kitettség súlyos egészségügyi kockázattal jár. A szakmai álláspont szerint nem lehet olyan azbesztkoncentrációt meghatározni, amely alatt biztosan kizárható az egészségkárosodás. A belélegzett rostok okozta betegségek ráadásul évtizedekkel később is jelentkezhetnek.

A nyugat-magyarországi azbesztügy tavasszal robbant ki, amikor kiderült, hogy osztrák bányákból származó, azbesztet tartalmazó kőzúzalék került több nyugat-magyarországi településre. Az anyagot földutak, kocsibeállók és parkolók, egyes esetekben játszóterek burkolására is használták.

A kőzet önmagában nem feltétlenül jelent veszélyt, problémát akkor okozhat, amikor a járműforgalom, a mozgatás vagy az időjárás hatására azbesztrostok szabadulnak fel és kerülnek a levegőbe. A nyilvánosságra került adatok szerint a kormány 155 ezer köbméter, mintegy 179 ezer tonna igazoltan azbeszttartalmú kő jelenlétéről tud a térségben.

A szennyezés a szombathelyi Oladi platót érinti a legsúlyosabban. A kormány eredetileg azt ígérte, elszállítják innen az azbesztes követ, később azonban más megoldás mellett döntöttek. Szeptember elején hárommilliárd forintos kerettel pályázatot írtak ki olyan munkákra, amelyek után a kőzet a helyén marad, és burkolással akadályozzák meg a kiporzását. Hoffman István, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a múlt hétig egyetlen település sem pályázott a pénzre.

Szombathely saját forrásból megkezdte az Oladi plató érintett utcáinak burkolását, ám a HVG szerint a munkálatok több előírt óvintézkedés nélkül zajlanak: a dolgozók egy részén nem volt maszk vagy védőruha, miközben az azbesztes kőzetet mozgatták, és nehéz járművek közlekedtek rajta. Az utakat locsolják, de friss légszennyezettségi mérések híján nem tudni, mennyi azbesztrost kerül a levegőbe. A kormányhivatal két ellenőrzés után a nem megfelelő maszkviselés miatt bírságolt, míg a Greenpeace a munkálatok azonnali leállítását és az azbesztkockázattal kapcsolatos dokumentumok nyilvánosságra hozatalát követeli.