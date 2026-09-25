A szaúdi főmufti arra szólította fel a katonákat, hogy legyenek készek az életük feláldozására is a hútik ellni harcban

Szaúd-Arábia legfőbb vallási vezetője arra szólította fel a királyság katonáit, hogy legyenek készek életüket is feláldozni a hútik elleni harcban egészen addig, amíg a csoportot el nem távolítják a hatalomból. A főmufti felszólításának előzménye, hogy az elmúlt hetekben fokozódott az erőszak Szaúd-Arábia és az Irán által támogatott hútik között.

A hútik azt állítják, hogy csütörtökön több tucat rakétát és drónt indítottak szaúdi célpontok ellen, a szaúdi hatóságok viszont közölték, hogy hat, a hútik által kilőtt ballisztikus rakétát elfogtak.

Lelkes húti harcosok demonstrációja 2026 júliusában Fotó: MOHAMMED HUWAIS/AFP

Elemzői körökben azt találgatják, hogy Szaúd-Arábia indít-e szélesebb körű katonai műveletet az általa támogatott jemeni kormányerőkkel együtt a hútik ellen.

„Ennek a nagyszerű nemzetnek a védelme... és annak a megbüntetése, aki akár csak egy hüvelyknyi területére is rá akarja tenni a kezét, a legfontosabb kötelességek és az Istennek tetsző legnemesebb szolgálatok közé tartozik, amelyekért az ember életét és lelkét is feláldozhatja.”

– állt a főmufti közleményében. A közlemény szerint a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormány fennhatóságának érvényesítése az egész ország felett „a legsürgetőbb kötelességek közé tartozik”. A jemeni kormányerők két héttel ezelőtt elvesztették az ellenőrzést a stratégiai fontosságú Báb el-Mandeb-szoros felett a hútikkal szemben, ami a szaúdiakat is rendkívül hátrányosan érinti.

Mindeközben Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán sürgős, magas szintű találkozón tárgyal arról, hogyan támogathatják a szaúdiakat a jemeni hútik támadásaival szemben.

A találkozó előtt nem sokkal Maszúd Peszeskján iráni elnök egy amerikai interjúban igyekezett elhatárolni Iránt a húsziktól, mondván, „a hútik felelősek a saját cselekedeteikért”. Biztonságpolitikai szakértők vitatják, hogy Irán pontosan milyen mértékben gyakorol közvetlen befolyást a hútik felett. Jemeni kormányzati, iráni és regionális források ugyanakkor azt állították, hogy a hútik Jemen Vörös-tenger menti partvidékén végrehajtott előrenyomulását az iráni Forradalmi Gárda közvetlen irányítása mellett hajtották végre. (Reuters, Reuters)