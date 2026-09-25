Az Audi és a Volkswagen közel egymillió autót hív vissza Németországban kormányproblémák miatt

A német Volkswagen és leányvállalata, az Audi közel egymillió járművet hív vissza Németországban kormányproblémák miatt – számolt be a német sajtó.

A Közúti Közlekedési Szövetségi Hivatal szerint a visszahívásra azért van szükség, mert bizonyos csavarok meghibásodhatnak, ami károsíthatja a kormányművet, egyes esetekben pedig a kormányzás teljes elvesztéséhez vezethet. A visszahívás után a csavarokat olyanokra cserélik, amelyek ellenállnak a nedvesség okozta korróziónak.

A Volkswagen zwickaui telephelye 2024 decemberében Fotó: HENDRIK SCHMIDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A VW közölte, hogy tudomása szerint eddig nem történt baleset vagy sérülés a csavarok esetleges meghibásodása miatt.

A visszahívás a 2013. szeptember 24. és 2024. július 1. között gyártott VW Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy és Golf modelleket érinti. Ugyanez a probléma áll fenn azon Audi Q3-k esetében is, amelyeket 2017. október 31. és 2024. május 23. között gyártottak.

A VW esetében Németországban mintegy 900 ezer, világszerte pedig 2,16 millió járművet jelent, az Audinál világszerte 700 ezer jármű érintett a probléma miatt, köztük 58 555 Németországban. (DW)