Irán előállt egy hétnapos tervvel a háború lezárására

Abbasz Aragcsi, Irán külügyminisztere azt nyilatkozta az ENSZ Közgyűlésen tartott sajtótájékoztatóján, hogy Teherán hétnapos tervet javasolt Washingtonnak az ellenségeskedés beszüntetésére, a Hormuzi-szoros újranyitására, majd az iráni atomprogramról szóló átfogó tárgyalások megkezdésére.

Aragcsi külügyminiszter szerint a javaslat nagyrészt megegyezik a júniusi, rövid időn belül összeomló ideiglenes megállapodással. Irán kész azonnal megkezdeni a terv végrehajtását, amint Washington elfogadja azt.

„Az Egyesült Államoknak egy olyan tervet terjesztettünk elő közvetítőkön keresztül, amely szerint, ha bizonyos feltételek teljesülnek, a hetedik nap végére megnyitnánk a Hormuzi-szorost, és újraindulnának a tárgyalások”

– mondta Aragcsi, aki szerint „jobb lenne”, ha a megállapodás az amerikai félidős választások előtt megszületne. Donald Trump és Maszúd Pezeskján iráni elnök egyaránt meglehetősen ellenséges hangvételű beszédet mondott az ENSZ-ben. Trump megsemmisítéssel fenyegette Iránt, ha az nem köt megállapodást, miközben Pezeskján azt mondta a világ vezetőinek, hogy országa nem hagyja magát megfélemlíteni.

Itt épp nem az iráni külügyminiszter, hanem az iráni elnök beszél az ENSZ Közgyűlésben Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Iráni tisztviselők szerint a javaslat lényegében megegyezik a júniusban kidolgozott ideiglenes megállapodással, de azt úgy alakították ki, hogy sokkal gyorsabban lehessen végrehajtani. A korábbi megállapodásban 60 napos határidőt szabtak az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdésére, ez most 7 napra rövidülne.

A javaslat alapján Irán a következő feltételeket szabja a megállapodáshoz:

a harcok teljes beszüntetése hét napra, beleértve a libanoni harcokat is;

az Egyesült Államok oldja fel az Irán befagyasztott vagyonára vonatkozó korlátozásokat, amelyek értékét legalább 12 milliárd dollárra becsülik;

Washington függessze fel az iráni olajra vonatkozó szankciókat;

az Egyesült Államok szüntesse meg az Irán elleni tengeri blokádot;

a hetedik napon Irán újranyitja a Hormuzi-szorost, ezt követően pedig azonnal megkezdődnének az Irán nukleáris programjáról szóló átfogó tárgyalások.

Az ENSZ Közgyűlés margóján amerikai tárgyalók is megpróbálták újraindítani az egyeztetéseket Irán atomprogramjáról, Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint azonban a Katar közvetítésével létrejött, háromórás amerikai–iráni találkozó nem hozott áttörést.

Aragcsi kedden találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal és Jared Kushnerrel, Trump vejével, szintén katari közvetítéssel. Aragcsi „eredményesnek” nevezte a találkozót, és azt mondta, az üzenetváltás azóta is folytatódik. (New York Times)