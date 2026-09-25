Lánczi Tamás vállalkozást indított

PR-tevékenységre vállalkozást alapított Lánczi Tamás, a Magyar-kormány által megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnöke – írja a hvg.hu.

Lánczi tulajdonosa és egyben ügyvezetője is a Mozgástér Elemző és Tanácsadó Kft.-nek, a név pedig nem véletlenül lehet ismerős, ugyanis ahogy azt a hvg.hu is írja, 2014 óta létezik a Mozgástér című blogja, a jelek szerint most ennek az alapjaira próbál üzleti vállalkozást felépíteni.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Lánczi aktívan vett részt a Fidesz-kormányok alatti munkában; volt Habony Árpád jobbkeze, államtitkár, Századvég- és XXI. Század Intézet-igazgató, a „Soros-ügynököket” listázó Figyelő főszerkesztője és (havi 2,5 millióért) a közmédia online igazgatója is. Róla írt portrénkban akkor azt írtuk: „Lánczi Tamásban saját elvtársai sem igen bíznak, és egyetlen általa irányított szervezet sem húzta sokáig.”

A csúcsra 2024-ben jutott, amikor megkapta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöki posztját havi 5 milliós fizetésért és mentelmi jogért cserébe. Azt, hogy az Orbán-kormány legsúlyosabb szervezete két év alatt mit hozott össze, ebben a hosszabb cikkben foglaltuk össze.

Lánczi Tamás legutóbb júliusban nyilatkozott, akkor a 444 kamerája előtt fakadt ki, hogy őt terrorizálják. De azóta az is kiderült, hogy a Miniszterelnökség feljelentése alapján a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a Szuverenitásvédelmi Hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt, illetve hogy 49 500 forint közpénzt fizetett a hivatali VIP-bankkártyájáról egy pohár limonádéért a Szuverenitásvédelmi Hivatal egy vezetője.