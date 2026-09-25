Lannert Judit sajnálja a focis hasonlatát, de szerinte nem normális dolog, hogy nemzetárulónak bélyegezték miatta

„Nálunk ugye elsírják magukat férfiak azon, hogy nem jut be a magyar válogatott a világbajnokságra. Őszintén szólva szerintem csak ennyit kell elmondani a mai Magyarországról, és már nagyon sokat tudunk róla”

– ezt a részletet ragadta ki a Fidesz és a médiája Lannert Judit tavaly novemberi szerepléséből a CEU Bibó István Szabadegyetemének Mit hoz az AI az oktatásban? című kerekasztal-beszélgetésén. Szavaira Orbán Viktor is reagált, az oktatási miniszert azóta szurkolói csoportok is kipécézték.

A politikus a Facebookon reagált az ügyre, azt írta: megkövet mindenkit, akit megbántott a szavaival, viszont, de nem tartja normálisnak, hogy nemzetárulónak nevezik.

Azt írta: „A zárt körben elhangzott beszélgetésben az általam használt focis hasonlat azonban valóban nem volt szerencsés, hiszen a győzni akarás a fociban és az iskolában nem ugyanaz. Megértem, hogy van, aki számára ez a rövid kiragadott részlet, pláne a lejárató kampányok tálalásában sértő lehetett. Megkövetem ezért minden olyan honfitársamat, akit ez a régi mondatom megbántott.”

De azt is leírta:

Számomra nem okoz gondot a bocsánatkérés. Annyi megjegyzésem azonban lenne, hogy nem tartom normálisnak azt, hogy egy évekkel ezelőtti rosszul használt hasonlat miatt bárkire rásütik a nemzetáruló bélyeget. Nem ártana több önreflexió azoknak sem, akik ezt használják politikai fegyverként. A magyar nemzet legnagyobb gondja nem az én stílusom, hanem az, hogy magukra vannak hagyva a gyerekek, hogy nem kapnak elég segítséget egy soha nem látott gyorsasággal változó világban, hogy az elmúlt 16 évben földbe döngölték az oktatást, lepusztították a gyermekvédelmet, kifosztották az államkincstárt és még sorolhatnánk.

Szeret focis hasonlatokat használni, amikor az oktatásról beszél, írta, hiszen a férje is nagy focirajongó, valamint „a korai szelekció a sportban és az oktatásban is kidobja a későn érőket, és ezzel tehetségeket veszítünk el. A sikeres csapat mögött ott van egy igazán jó edző, aki adatokkal és a pályán zajló események elemzésével alakítja ki az edzőtervét, mint ahogy a jó pedagógus is az osztálytermi folyamatok elemzésével tud igazán sikeres lenni.”