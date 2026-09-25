Nagy Feró fél: „Én most sem a jelenlegi rendszer ellen vagyok, de ha úgy érzik, akkor majd biztosan megbüntetnek”

„Igen, félek! Ez a harmadik eset az életemben, hogy ilyen helyzetben vagyok. A Kádár-rendszerben egy-egy viccem vagy lázadónak ítélt megnyilvánulásom miatt többször is jöttek értem a rendőrök, állandó megfigyelés alatt álltam. Pedig én most sem a jelenlegi rendszer ellen vagyok, de ha úgy érzik, akkor majd biztosan megbüntetnek. Nekem már lefőtt a kávé. Tudomásul vettem.”
– ezt mondta Nagy Feró a Story Magazinnak adott interjújában az NKA-s támogatások ügyében zajló nyomozásról, amelynek során Fásy Ádám feleségét például már letartóztatták.
Feró azt állította: nem kapott pénzt az előző kormánytól a fellépéseiért, számára új információ volt, hogy egyesek ilyen nagy támogatásokhoz jutottak. Hozzátette: „Nekem az is rosszul esett, amikor az akkori ellenzéki sajtó azt írta, hogy én másfél millió forintért léptem fel az egyik DPK-rendezvényen. Ez hülyeség! Még csak felkérést sem kaptam, nemhogy pénzt.”
Az interjúban még arról is beszélt, hogy:
És a másik vádlott is.
Az operett több, mint művészet: show-biznisz, ahová dől a pénz – többek között ezzel magyarázta OJD korábban, hogy közel félmilliárd forint áramlott hozzá. Adatigényléssel megkaptuk a márciusban bemutatott, de azóta sem játszott Dankó Pista költségvetését. Nem csoda, hogy csak egy előadása volt.
Az Andrássy út 60. előtti kommunistázós, ávéházós demonstráción felszólalt Bayer Zsolt, Bencsik András, Menczer Tamás és a kirúgott főigazgató, Schmidt Mária is.
Tarrék azt kérték az érintettektől, ha úgy érzik, nem állt biztos lábakon a támogatásuk, inkább utalják vissza a pénzt. Úgy tűnik, a kérés többeknél értő fülekre talált.