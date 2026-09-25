Pócs János szeretne annyi ésszel, tudással és tapasztalattal rendelkezni, mint Mészáros Lőrinc

Váratlan vallomással folytatódott az a nem annyira épületes beszólogatás, amelyben Magyar Péter Mészáros Lőrinc szellemi képességeit kérdőjelezte meg, majd bevonta az egészbe a Dörmögő Dömötört olvasó Pócs Jánost is.

Fotó: Németh Dániel/444

Onnan indult az egész, hogy a kormány múlt pénteken bejelentette, hogy nem viszi tovább a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziós szerződést, amelyet az Orbán-kormány kötött azzal a konzorciummal, amelyben Mészáros Lőrinc is benne van. Erre Magyar szombaton rádobott még egy Facebook-posztot, „mert Mészárosék máris jogászokkal fenyegetőznek”, amelyben igyekezett érzékeltetni, hogy milyen sok pénzről van szó, egymás melletti húszezresekkel hányszor lehetne körbeketerni az Egyenlítőnél a Földet (4,4-szer), meg 287 500 darab 80 millió forintos lakást lehetne belőle venni, satöbbi. A poszt végén pedig gúnyosan megkérte Várkonyi Andreát, hogy olvassa fel az üzenetet Mészáros Lőrincnek.

Hétfőn a Parlamentben aztán szóban is összefoglalta a posztot, azzal a felvezetéssel, hogy „megkérte Várkonyit olvassa fel az írni-olvasni nem nagyon tudó oligarchának”, hogy mennyi is 23 ezer milliárd forint, aztán azzal a lendülettel kiterjesztette ezt Pócs Jánosra, „a Fidesz-frakció Mészáros Lőrincére”, aki éppen egy Dörmögő Dömötör címlap mögé bújt, hogy nekik képekben is igyekszik érzékeltetni a nagyon sok pénz méretét.

Pócsot láthatóan azóta sem hagyják nyugodni a történtek, mert a Különutasban is kitért rá:

„15-ször mondja ki a nevem. Nem tudok olvasni, nem tudok számolni, nem ismerem a betűket. Mondjuk azt kifejezetten dicséretnek vettem, hogy én vagyok a Parlament Mészáros Lőrince, mert szeretnék annyi ésszel, tudással és tapasztalattal rendelkezni, mint ő. Tehát azt nem is értettem, hogy miért dicsért meg, persze nem dicséretnek szánta.”

Kevéssé köztudott tény, hogy vannak párhuzamosságok Mészáros és Pócs életében. Mindketten gázszerelőként kezdtek, majdnem egyidőben lettek polgármesterek (Pócs 2010-ben Jászapátiban, Mészáros 2011-ben Felcsúton). Innen már kevesebb a párhuzam, talán annyi, hogy Pócsnak van egy dinnyészete és állatokat is tart, és Mészárosnak is vannak agrárérdekeltségei, és állatokat is tart.