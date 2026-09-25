Új fideszes találmány: Koncz Zsófia a saját választási ígéretét kéri számon a kormányon

Választási ígéretek mindig is voltak, de régen a hatalmon lévő pártok mintha több utat, hidat, bölcsődét, bármit adtak volna át a kampányra időzítve, mint tették azt 2026 tavaszának teljesen legatyásodott Magyarországán.

Az idei kampány nagy találmánya volt, vagy legalábbis most burjánzott el: a fideszes politikus nagy dérrel-durral kimegy a helyszínre, bejelenti, hogy itt ez meg ez fog épülni, és közben úgy ünnepelteti magát, mintha már elkészült volna.

A módszert a Békés megyei Erdős Norbert fejlesztette majdnem tökélyre. 2022-ben és 2026-ban is kiállt a pusztaföldvári mezőre egy táblával, és bejelentette, hogy itt majd játszótér épül, aztán nem történt az égvilágon semmi.

A fideszes Koncz Zsófia már ellenzékben csiszolta tovább a módszert.

A hernádkércsi Hernád-híd hosszú évek óta botrányos állapotban van, hogy mást ne mondjunk, csak az egyik sávot lehet használni. A politikus már 2020-ban kivonult a helyszínre, és tíz év fideszes kormányzás után megállapította: kell valami megoldás. A megyei közút igazgatója biztosította őt arról, hogy „hamarosan mindkét sávot újra használhatják az itt lakók”.

Eltelt hat év, jött a 2026-os választási kampány, Koncz ismét jelentkezett a hídról, aminek persze még mindig csak az egyik sávját lehetett használni.

„Igazából egy nagyon nagy projekt áll előttünk” – mondta Koncz a lepattant híd árnyékában, ahol 16 év alatt semmi nem történt. Avatás helyett a nagy bejelentés az volt: a jövőben elkezdik tervezni, hogy mit kell csinálni a híddal. Két lehetőség van: vagy felújítják, vagy teljesen újat építenek, mindezt egy több mint százmilliós tervezési folyamatnak kell kiderítenie.

Koncz ekkor átváltott teljes abszurdba, és úgy kezdett beszélni, mintha mögötte lenne az új híd: „Akik ma itt vannak, egy kicsit tényleg történelmi pillanat részesei, mert azért azt gondolom, hogy bárhol az országban új hidat építeni, az mindig egy történelmi pillanat.”

A választók az ilyen szintű hülyének nézést nem díjazták, Koncz Zsófia egyéniben kikapott, a Tisza kétharmados győzelmet aratott és kormányt alakított.

Már 133 napnál több is eltelt az új kormány megalakulása óta, amikor Koncznak eszébe jutottak a hernádkércsiek és az ő szánalmas állapotban lévő hídjuk. A parlamenti irományok között pénteken jelent meg, hogy kérdést nyújtott be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszternek, hogy számon kérje rajta a saját kampányígéretét: „Támogatja-e a Kormány a hernádkércsi Hernád-híd felújítását, illetve amennyiben szükséges, új híd megépítését?”

Kíváncsian várjuk a miniszter válaszát.