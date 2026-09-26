Putyin: Nincsenek terveink Európa megtámadására

Vlagyimir Putyin szerint Oroszországnak nincsenek tervei Európa megtámadására, az ukrajnai béketárgyalások újraindulásának elmaradásáért pedig Kijevet tette felelőssé – írja a Meduza.

„Oroszország nem készül katonai fellépésre Európa ellen. Nincsenek ilyen terveink”

– mondta az orosz elnök pénteken, a szentpétervári Egyesült Kultúrák Fórumán. Szerinte éppen az európai országok élezik a helyzetet és „provokációkkal” növelik a feszültséget, mert továbbra is Ukrajnát akarják felhasználni az Oroszországgal vívott konfliktusukban. Putyin azt állította, hogy a balti államokban sérülnek az oroszul beszélők jogai, amire Moszkva egyelőre „humanitárius intézkedésekkel” reagál.

Az orosz elnök arról is beszélt hogy nem sokkal az orosz Állami Duma-választás előtt Ukrajna jelezte: kész lenne visszatérni a tárgyalóasztalhoz, Moszkva pedig a választások után kész lett volna újra felvenni a kapcsolatot Kijevvel. Szerinte ezt az változtatta meg, hogy a szeptember 19-ről 20-ra virradó éjszakán Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen.

„Azután, amit tettek, alaposan átgondoljuk, hogyan reagáljunk. A tárgyalások esetleges újraindításáról a saját érdekeink alapján fogunk dönteni”

– mondta Putyin. Az orosz elnök állítása szerint több mint 1600 drónnal támadták Moszkvát, és szavazóhelyiségeket is találat ért. Putyin a történteket arra használta érvként, hogy megkérdőjelezze a tárgyalások gyors újrakezdését.

Putyin szerint hogy Ukrajnának „éreznie kell” az orosz megtorló csapások következményeit. Szerinte az orosz támadások azért késztetik Kijevet egy tűzszünet felvetésére, mert Ukrajna nehezen tud védekezni az orosz Gerany drónok ellen.

„Kijev provokációi csak rontanak Ukrajna helyzetén”

– mondta az orosz elnök, aki ezzel ismét Ukrajnára hárította a felelősséget a tárgyalási folyamat megtorpanásáért.

Ahogy a 444-en is írtuk, európai vezetők és hírszerzési főnökök egyre erősebb orosz hibrid fenyegetésről beszélnek, miközben a közösségi médiát elárasztották a háborús víziók. Abban egyetértés van az európai NATO-tagállamok között, hogy Oroszország fokozódó fenyegetést jelent, de annak jellegéről és Putyin motivációiról már eltérnek a vélemények. A legtöbb katonai szakértő és hírszerzési forrás ugyanakkor nem tart reálisnak egy azonnali, nagyszabású orosz támadást a NATO ellen, mert Moszkvának az ukrajnai háború mellett ehhez jelenleg nincs elegendő hadereje a nyugati határain. Külpolitikai podcastunkban azért arról is beszéltünk, hogy az orosz választások után Putyin tovább fokozhatja a háborút.