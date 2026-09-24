Putyin a választások után tovább fokozhatja a háborút

A várakozásoknak megfelelően Vlagyimir Putyin pártja magabiztos győzelmet aratott az orosz parlamenti választásokon, az ukrán elnök által újonnan bejelentett Kárpáti Nyolcak nevű együttműködés miatt beindult a Magyar Péter-féle kommentdiplomácia, az ukrán-magyar kapcsolatok újra befeszültek, az Európa elleni orosz hibrid támadások pedig egyre inkább vesztik el hibrid jellegüket,
A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható.
00:50: Minden korábbinál több szavazatot szerzett az Egységes Oroszország a parlamenti választásokon. Mekkora erőfeszítés volt a Kremlnek ezt az eredmény előállítani?
5:00: Orosz ellen-tényellenőrök és a választási csalásra figyelmeztető hatujjú Leonardo Di Capriók.
9:00: Kreml általi számok vs. nem Kreml általi számok.
14.07: Választások a háborús Ukrajnában vs. választások a háborús Oroszországban? Mennyire fenyegették az ukrán drónok a szavazókörleteket?
15:50: Mire ad katonailag felhatalmazást Putyinnak a választási győzelem?
17:42: Milyen jelek utalnak a mozgósításra?
19:12: Külföldön élő oroszok jogfosztása.
22:40: Egyre többen figyelmeztetnek egy közelgő európai háborúra, mások szerint viszont Oroszország Ukrajnával sem bír el. Kinek van igaza?
28:50: Mi lehet egy olyan határozott európai lépés, amiből Oroszország ért?
30:20: Oroszország saját értelmezése szerint a NATO ellen harcol. Orosz értelmezésben fokozódott ez a harc?
32:20: Kárpáti Nyolcak, éjszakai kommentcsata, feszültségek.
37:22: Gáztározó-gate.
38:08: Kitiltott orosz „diplomaták”. Miért most? Miért így? Azért így se nulláztuk le az orosz nagykövetség létszámát.
43:02: Ha nem láttuk eddig a viszontválaszt, akkor már nem is lesz?
44:40: Fellendülő amerikai közvetítés az ukrajnai háborúban, Zelenszkij szerint Trump segít abban, hogy a háborút tél előtt lezárják. Hogyan? Mennyire érdemes a hétszázadik ilyen kijelentést komolyan venni?
48:48: Már a nap 24 órájában folynak az orosz támadások.
51:00: Vivaldi hadművelet.
57:15: Mindig csak az Európa elleni orosz információs támadásokról beszélünk. De mi van az oroszok elleni irányuló nyugati információs műveletekkel?
01:01:51: Az amerikai hadsereg majdnem háborúba keveredett Kínával, miután hamis hírszerzési jelentést generált nekik egy mesterséges intelligencia. Mind meghalunk az AI-tól? (Ha nem vagyunk teljesen idióták, nem.)
Címlapkép: Kovács Bendegúz/444
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