Szoftverhiba zavarhatja meg a Boeing 737 Max gépek navigációját

Szoftverhibát azonosított a Boeing a 737 Max típusú gépein, amely az automatikus navigáció meghibásodását okozhatja, írta a cég dokumentumaira hivatkozva a The Wall Street Journal. A jelentés szerint a probléma akkor fordulhat elő, ha a személyzet egy elmulasztott megközelítés után megváltoztatja a repülési útvonalat.

A lap megkeresésére a Boeing elárulta, múlt hónapban az összes 737-es üzemeltetőt tájékoztatták a szoftveres problémáról, a mérnökeik ugyanakkor már dolgoznak egy olyan frissítésen, ami véglegesen megoldja a problémát.

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A problémáról a Szövetségi Légügyi Hivatal (FBA) is tud és szorosan együttműködik a Boeinggel és a légitársaságokkal, és vizsgálják, hogy mindez aggályos lehet-e repülésbiztonsági szempontból.

A WSJ értesülései szerint a Southwest Airlines és a United Airlines arra kérték a Boeinget, hogy ne szállítson ki új, a problémás szoftverrel felszerelt 737 Max repülőgépeket, helyettük egy korábbi verziót kértek. A jelentés szerint nem volt egyből világos, hogy hány repülőgép érintett az ügyben.