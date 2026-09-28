Drágul az olaj az amerikai-iráni béketárgyalásokon kialakult patthelyzet miatt

Több mint 1 százalékkal emelkedtek hétfőn az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök elutasította az iráni békefeltételeket, amely a konfliktus megoldása mellett a Hormuzi-szoros újranyitását is célozta volna. A Közel-Keleten fokozódó feszültség így a Brent nyersolaj határidős árának 1,27 százalékos emelkedését okozta, hordónként 105,64 dollár volt az ára hétfőn.

Irán a múlt héten a New York-i ENSZ-közgyűlésen jelentette be a békejavaslatát, amit állításuk szerint katari közvetítőkön keresztül juttattak el az amerikaiakhoz. Trump szombaton azt mondta, hogy elutasítja a tervet, de vasárnap egy Axiosnak adott telefoninterjúban azt mondta, hogy arra számít, az amerikai tárgyalók további tárgyalásokat folytatnak ezen a héten.

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„A geopolitikai kockázatok továbbra is magasak, mivel a húszik és Irán folytatták támadásaikat Szaúd-Arábia ellen, sebezhetővé téve a regionális ellátási áramlásokat” – áll az ANZ elemzőinek jegyzetében.

Eközben a kulcsfontosságú közel-keleti termelők nyersolaj-exportja szeptemberben napi 12,8 millió hordóra emelkedett, ami a háború februári kezdete óta a legmagasabb érték – mutatták a Kpler előzetes adatai, mivel Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek is növelték exportjukat. Ez a Hormuzi-szoroson keresztüli szállítmányok fellendülésének köszönhetően következett be. Szaúd-Arábia a vörös-tengeri Yanbu kikötőjéből ugyanis a keleti Ras Tanura kikötőjébe terelte az exportot a kelet-nyugati vezetéket megrongáló támadások után. (Reuters)