Közel hárommilliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottjánál

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) a vagyonvisszaszerzés során a Volánbusz-ügy egyik gyanúsítottja esetében 286,5 millió forint értékű ingatlant vett zár alá, emellett lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit, valamint 2,7 milliárd forint értékben egyéb vagyonelemeket is.

A hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt négy és fél hónapja folyamatban lévő büntetőeljárásban a Központi Nyomozó Főügyészség eddig hat személlyel szemben közölt megalapozott gyanút, akik közül két gyanúsított jelenleg is letartóztatásban van. Az ügyben korábban letartóztatott két gyanúsított Jellinek Dániel üzletember, az Indotek Group vezérigazgatója és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója.

A Központi Nyomozó Főügyészség tudatta: a nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is indult, amelyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala folytatott az ügyészség felkérésére. A nyomozó főügyészség hangsúlyozta: a korrupciós bűncselekmények miatt 2026. május 15-én indult önálló nyomozásuk elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő, vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárástól.

Tudatták: a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettese indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Seszták Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére. Az Országgyűlés hétfőn határozott a volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséről, így - mint írták - megnyílt a lehetőség a büntetőeljárás országgyűlési képviselővel szembeni lefolytatására. Közölték: az eljárást hétfőtől a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben folytat nyomozást és ennek részeként kezdeményezte szeptember 22-én Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését. A főügyészség akkor azt írta, Seszták Miklós (KDNP) országgyűlési képviselő – 2014 és 2018 között nemzeti fejlesztési miniszter – ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a KNYF. Az ügyészségi indítvány részleteiről itt olvashatnak. (via MTI)