Schiffer András elnyűhetetlen: nemrég még a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltje volt, most már a DPK Akadémia előadója

Egy ideje már lehet tudni, hogy a Fidesz Fidesztől független civil szervezők annyira fellelkesültek a Digitális Polgári Körök sikerén, hogy DPK Akadémia néven képzést indítanak.

Az augusztusban kiküldött toborzólevél szerint „A 160 órás, térítésmentes program elméleti és gyakorlati tudást ad ahhoz, hogy ötleteidből valódi kezdeményezéseket, kezdeményezéseidből pedig erős közösségeket építs.” Jelentkezni egyébként fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel lehetett, a pályázatok értékelése után pedig szóbeli beszélgetésen át vezet az út a DPK Akadémiára.

A szervezők szerint a cél, hogy a résztvevők elismert szakemberek és közéleti szereplők tapasztalatain keresztül szerezzenek gyakorlati tudást a közösségépítésről, a kommunikációról és a közéleti szerepvállalásról. Na de kik ezek az elismert szakemberek és közéleti szereplők?

Pár húzónevet már bedobtak, a teljesség igénye nélkül (az affiliációkat nem én találtam ki, hanem a szervezők):

Schiffer András, ügyvéd, volt országgyűlési képviselő

Szentkirályi Alexandra, politikus, országgyűlési képviselő

Gál Kinga, európai parlamenti képviselő, a Patrióták Európáért jobboldali politikai szövetség alelnöke

Rákay Philip, kommunikációs és médiaszakember, producer

Szűcs Gábor, országgyűlési képviselő

Békés Márton, történész, politológus, a Kommentár főszerkesztője

Bóka János, országgyűlési képviselő, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Érdekesség, hogy a lista élén az elnyűhetetlen, a papíron több mint egy évtizede visszavonuló, mindig kritikus Schiffer András áll, aki az elmúlt években rendszeresen szerepelt közéleti műsorokban Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk elnökével. Ezek a beszélgetések jellemzően a Facebook moderálásáról, a közösségi platformok cenzúrájáról és alternatív online felületekről szóltak, valamint visszatérő vendége volt a párthoz közel álló Magyar Jelen podcastjének is. A Szegeder szerint Schiffer amúgy az ügyvédje is Toroczkai Lászlónak.

Mindez viszont nem gátolta meg Schiffert abban, hogy a kötcsei pikniken is tiszteletét tegye.

A választási vereség után tartott Tusványoson – amelyen összesen kilenc panelbe hívták meg – már arról beszélt, hogy csalódott Orbán Viktorban.