Dunakeszi Járműjavító: Csődbűntett gyanúja miatt tesz feljelentést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium

Az egyiptomi nemzeti vasúttársaságnak készülő vasúti személykocsik a Dunakeszi Járműjavítóban 2021. május 3-án. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Csődbűntett gyanúja miatt feljelentést tesz a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Dunakeszi Járműjavító korábbi osztalékkifizetései miatt – derül ki Vitézy Dávid posztjából.

A miniszter arról ír, hogy „a Dunakeszi Járműjavítót a Fidesz-kormány az oroszoknak privatizálta, majd a háború kitörése után a korábbi kormányhoz közel álló üzletemberek szálltak be tulajdonosként”. Itt végezték a MÁV számos, többek közt InterCity-kocsijainak fővizsgáit és itt gyártották az Egyiptom által megrendelt vasúti kocsikat is.

A korábbi magántulajdonú cégek azonban az orosz-magyar közös ügylet miatt fizetésképtelenné váltak, így tavaly gyakorlatilag leállt az üzem: megálltak a MÁV fővizsgái és az egyiptomi kocsik gyártása is. Félkész járművek maradtak Dunakeszin, miközben már leszállított, de ki nem fizetett kocsik után is jelentős összeg kifizetetlen.

A csődbe ment magáncéget végül az állam visszavásárolta, jelenleg újra a MÁV kezeli a Járműjavítót.

Vitézy posztja szerint súlyos kérdések merültek fel a korábbi magántulajdonosok gazdálkodásával kapcsolatban.

„Miközben a cégek végül fizetésképtelenné váltak, jelentős összegeket fizettek ki a tulajdonosoknak osztalékként a megelőző években. A felszámolás nem a minisztériumunk feladata, de a múlt felelősségének tisztázása felé fontos lépés, hogy csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született a NAV-nál” – írja.

A kormányváltás óta a MÁV-kocsik fővizsgái ismét a Járműjavítóban zajlanak, a minisztérium pedig tárgyal az egyiptomi féllel, hogy „mielőbb mindkét fél számára elfogadható megoldást találjunk a félbemaradt szerződés ügyeinek rendezésére, de csak úgy, hogy nem a magyar adófizetők állják végül a számlát” – derül ki Vitézy posztjából.