Hankó Balázst nem fizeti tovább a Semmelweis Egyetem, amíg őrizetben van

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„Dr. Hankó Balázs részére a munkaügyi nyilvántartási rendszerünkben az őrizetbe vétel idejére igazolt, nem fizetett távollét kerül rögzítésre” – írta a 24.hu megkeresésére a Semmelweis Egyetem, miután a lap az ügyben érdeklődött, Hankó őrizetbe vétele érinti-e oktatói és egyéb státuszát az egyetemen.

Ugyanis, ahogyan 24.hu írja, a fideszes politikus több szálon kötődött a Semmelweis Egyetemhez: volt az Egyetemi Gyógyszertár főgyógyszerésze, majd Merkely Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese.

Amikor 2020-ban helyettes államtitkár lett, utóbbi tisztségéről leköszönt, de 2022-ben habilitált, és már államtitkár volt, amikor 2023-ban egyetemi tanári kinevezést kapott.

Hankó 2021-ben a Semmelweis Egyetem Transzlációs Medicina Központjának, 2023-ban pedig a Farmakológiai és Gyógyszerkutatás-fejlesztési Központjának is munkatársa lett.

Hankó Balázs fideszes képviselő mentelmi jogát hétfőn adta ki az Országgyűlés, miután a volt kulturális és innovációs minisztert érintően különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja merült fel az úgynevezett NKA-ügyben. Az exminiszternek döcögős napja volt, de estére megérkezett a börtönbe.