Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkugyár

Az iváncsai akkugyár 2023 februárjában. Fotó: Németh Dániel/444

Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SK On Hungary iváncsai akkugyárát, mert talajvízszennyezést okozott – jelentette be Iváncsa tiszás országgyűlési képviselője kedden a Facebookon a Fejér Megyei Kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján.

Nagy Ervin posztja szerint a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését is.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az iváncsai akkugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkora bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt.

Akkor több szabálytalanságot is találtak az ellenőrzés során:

A gyárban 2024 augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettség-mérést. Ráadásul amikor igen, akkor annál a két évvel ezelőtti utolsó mérésnél több munkavállaló szervezetében a nikkel koncentrációja jelentősen meghaladta a határértéket.

Az üzemben nem biztosították a megfelelő védőeszközöket: a veszélyes keverékek kezeléséhez P3-as légzésvédőt és vegyi hatások ellen megfelelő védőkesztyűt kellett volna adni, de a dolgozók csak FFP2-maszkot és latex kesztyűt kaptak.

A cégnél nem biztosították a szennyezett munkaruházat és a tiszta utcai ruházat megfelelő elkülönítését sem.

A 2022-2026 közötti időszakban 59 munkavállalónál fokozott, a határértéket meghaladó nikkel-expozíciót állapítottak meg. Ezeket az eseteket a cégvezetés nem jelentette a munkavédelmi hatóságnak, és nem is vizsgálta ki.

A komáromi és iváncsai akkugyárakat működtető SK On Hungary Kft. árbevétele tavaly 388 milliárd forint volt, de ez durva veszteséggel társult: az adózott eredmény mínusz 110 milliárd forint lett (igaz, az üzemi eredmény még közel 17 milliárdos pluszt mutatott).