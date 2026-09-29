Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkugyár

Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az SK On Hungary iváncsai akkugyárát, mert talajvízszennyezést okozott – jelentette be Iváncsa tiszás országgyűlési képviselője kedden a Facebookon a Fejér Megyei Kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján.
Nagy Ervin posztja szerint a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését is.
A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az iváncsai akkugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkora bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt.
Akkor több szabálytalanságot is találtak az ellenőrzés során:
A komáromi és iváncsai akkugyárakat működtető SK On Hungary Kft. árbevétele tavaly 388 milliárd forint volt, de ez durva veszteséggel társult: az adózott eredmény mínusz 110 milliárd forint lett (igaz, az üzemi eredmény még közel 17 milliárdos pluszt mutatott).