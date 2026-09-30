Rendszerváltás a MÁV-nál: megyebérlet lesz a vármegyebérlet új neve

Október 1-jétől újra megyéknek hívják a vármegyéket, ez pedig azt jelenti, hogy a vármegyebérlet neve is megyebérletre változik.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt mondta, a bérleteknek csak a nevük változik meg. Akinek október 1-je után lejáró vármegyebérlete van, nyugodtan utazhat vele továbbra is. Aki pedig október 1-je után vásárol, már megyebérletet kap.

Hegyi Zsolt és Lázár János 2025-ben Fotó: Kristóf Balázs/444

A vármegye- és országbérletet 2023. május 1-jétől vezették be. Az intézkedés Lázár János nevéhez fűződött, az akkori közlekedési miniszter a reform előtt arról beszélt, ha nem tudják rövidtávon javítani a MÁV és a Volán szolgáltatásainak minőségét, akkor olcsóbbá kell tenni azokat. A magyar közlekedés történetének első integrált bérleteinek bevezetése végül egyike lett Lázár kevés, sikeres miniszteri projektjének.