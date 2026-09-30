Rutte szerint Putyin tudja, hogy soha nem győzheti le a NATO-t, ezért nem veszi túl komolyan az oroszok nukleáris fenyegetését

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Mark Rutte reagált Oroszország NATO-nak küldött levelére, amiben sajtóhírek szerint arról írtak az oroszok, hogy nukleáris fegyvereket vetnének be a NATO-tagállamokkal szemben, ha a katonai szövetség megpróbálná elszigetelni a kalinyingrádi exklávét.

A NATO főtitkára azt mondta, nem hozza nyilvánosságra az orosz levél pontos tartalmát, ezért csak arra tud hivatkozni, amit Oroszország a sajtóval közölt. Rutte szerint a NATO válaszolt az orosz félnek, és egyértelművé tette, hogy az észak-atlanti szövetség védelmi szövetség. „Hagyjanak fel a nukleáris fenyegetésekkel. Ez teljesen indokolatlan, és semmit sem segít” - mondta.

Ruttétól megkérdezték, hogy az orosz figyelmeztetés olyan eszkalációt jelent-e, ami reálissá teszi nukleáris fegyverek bevetésének veszélyét a balti államok ellen. „Putyin tudja, hogy soha nem győzheti le a NATO-t, ezért ezt nem veszem túl komolyan” - válaszolta. Ugyanakkor hozzátette, hogy a NATO-nak reagálnia kell az ilyen fenyegetésekre.

Mark Rutte
Fotó: Bob Reijnders/Middle East Images via AFP

Rutte az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, hogy Ukrajna tartja a frontvonalat, és katonai helyzete jelentősen javult a fél vagy egy évvel korábbihoz képest. „Putyin nem áll nyerésre ebben a háborúban, lehet ezért aggódik és ideges” - jelentette ki.

Szerinte jelenleg Ukrajna támogatásának fenntartása a legfontosabb feladat, Putyin pedig az ilyen levelekkel a NATO-szövetségesek megosztására és figyelmük Ukrajnáról való elterelésére törekszik. „Ez nem fog sikerülni”. (via MTI)

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