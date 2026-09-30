Seszták Miklóst a Nagy Ignác utcai börtönbe szállították

Miután a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a 30 napos letartóztatását, Seszták Miklóst a bíróság épületéből a Nagy Ignác utcai börtönbe szállították.
A Kontroll videója szerint a 12 milliárd forintos vesztegetéssel gyanúsított volt minisztert sötétített ablakú rendőrségi autóban vitték a börtönbe, így nem lehetett lefotózni. Csak azután engedték ki a rendőrautóból, hogy becsukták a börtön kapubejáróját.
Az egykori fejlesztési miniszter, Seszták Miklós hétfőn saját maga jelent meg az ügyészségen vallomást tenni a Volánbusz-ügyben, amivel a hatóságok összefüggésbe hozták a nevét. Bevallása szerint azért tette meg ezt, mert tisztában volt azzal, hogy a mentelmi jogát úgyis felfüggesztik, így önszántából jelent meg inkább az ügyészségen. A dolog vége pedig szabadon távozás/védekezés helyett őrizetbe vétel lett. Politikai pályafutásáról és különös vagyongyarapodásáról részletesen írtunk.
De sikerült? Most éppen milliárdos korrupció miatt kérték ki a mentelmi jogát. De 2010 óta volt jó pár olyan ügye a KDNP-s politikusnak, amitől felszaladhat az ember szemöldöke.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.
Az NVVH azt írja: folytatják a megkezdett munkát, további nyomozati cselekmények várhatók. A védelem vitatta az őrizetbe vétel és az eljárás jogszerűségét.
A parlament kiadta a korrupcióval gyanúsított politikus mentelmi jogát.
Seszták Miklós pénzügyi vagyona a parlamenti 15 éve alatt 544 százalékkal gyarapodott, pedig már 2012-ben is a második leggazdagabb politikusként ült a parlamentben.