Seszták Miklóst a Nagy Ignác utcai börtönbe szállították

bűnügy

Miután a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a 30 napos letartóztatását, Seszták Miklóst a bíróság épületéből a Nagy Ignác utcai börtönbe szállították.

A Kontroll videója szerint a 12 milliárd forintos vesztegetéssel gyanúsított volt minisztert sötétített ablakú rendőrségi autóban vitték a börtönbe, így nem lehetett lefotózni. Csak azután engedték ki a rendőrautóból, hogy becsukták a börtön kapubejáróját.

Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444

Az egykori fejlesztési miniszter, Seszták Miklós hétfőn saját maga jelent meg az ügyészségen vallomást tenni a Volánbusz-ügyben, amivel a hatóságok összefüggésbe hozták a nevét. Bevallása szerint azért tette meg ezt, mert tisztában volt azzal, hogy a mentelmi jogát úgyis felfüggesztik, így önszántából jelent meg inkább az ügyészségen. A dolog vége pedig szabadon távozás/védekezés helyett őrizetbe vétel lett. Politikai pályafutásáról és különös vagyongyarapodásáról részletesen írtunk.

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