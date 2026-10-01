A Fradi vezetőedzője azért távozott egy hónappal a választások után, mert „megváltoztak a klub lehetőségei”

Robbie Keane, a Ferencváros korábbi vezetőedzője azért döntött a távozás mellett az április választások utáni hónapban, mert úgy érezte, hogy „túl sok minden történt a klubnál”. Az edző a Nemzeti Sportnak adott interjújában beszélt erről. Amikor megkérte a riporter, hogy fejtse ki ezt a válaszát picit bővebben, Keane azt reagálta:

„Nagyon jól éreztem magam a Ferencvárosnál, nagyszerű klub, Budapestet is a szívembe zártam. Ugyanakkor megváltoztak a klub lehetőségei, és úgy éreztem, jobb, ha távozom. Ilyen egyszerű. Ezt a fejezetet magamban lezártam.”

Fotó: Micheller Szilvia/Ferencváros

Az edző arról is beszélt, hogy távozása előtt három éven keresztül megfeszített tempóban dolgozott: „...lemerültem. Egy edzőnél vannak ilyen időszakok. Persze amikor edzőségre adtam a fejem, tisztában voltam ezzel. Sőt, a családom is tudja, nem könnyű élet az edzőké. Biztosan van, aki szüntelen képes dolgozni, aki nem stresszel rá a napi munkára, én nem ilyen vagyok. Most muszáj kiengedni a sok feszültséget”.

Tehát valószínűleg nem igazán kívánta volna az azzal járó feszültséget sem, hogy a klubot most már tényleg számonkérhetik amiatt, hogy a Fradiváros felépítésére kapott közforintokból 11,2 milliárdot 38 focista megvásárlására költöttek. Haszán Zoltán véleménycikkét az FTC körül felállt helyzetről, valamint Kubatov Gábor elnök szerepéről itt lehet elolvasni.