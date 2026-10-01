Egy héten belül már másodszorra nem engedték be a CNN-t a Fehér Házba

Stresszes lehet manapság a CNN-nek dolgozni Washingtonban.
- Történt ugyanis, hogy Donald Trump szeptember 19-én azonnali hatállyal kitiltotta a Fehér Házból a CNN-t, a Politicót és a MS NOW nevű médiumot mondván, hazugságokat írnak róla.
- A három sajtóorgánum pert indított, a legnagyobb amerikai hálózatok bojkottálták a Trumpról szóló adásokat, a kerületi bíróság pedig szeptember 24-én alkotmányellenességre hivatkozva hatályon kívül helyezte Trump tiltását.
- Ennek ellenére szeptember 26-án a CNN-t kizárták az amerikai elnöki repülőgép fedélzetén tartott sajtóeseményről.
- Aztán vasárnap a Fehér Ház közzétette egy csütörtöki esemény listáját, amelyen már szerepelt a CNN tudósítójának a neve is.
- Aztán szerda este a Fehér Ház hirtelen kizárta a CNN-t a listáról.
- Most egy rakás sajtóorgánum ismét bojkottálja a közvetítést – írja a Guardian.