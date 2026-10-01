A Magyar Nemzet hírként tálalja, hogy semmi nem változik az Országház körül

„Mindenkit tájékoztatunk arról, hogy a Kossuth téren semmi nem változott a látogatók, lakosok, turisták mozgásának szabályaira vonatkozóan 2026. október 1-jén”
– közölte a rendőrség, miután többen félreértették a területlezárásra vonatkozó csütörtöki bejelentésüket.
Eszerint ugyanis a rendőrség az év végéig területlezárást rendelt el az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Mint azt Forsthoffer Ágnes házelnök sietett tisztázni, a lezárásról szóló döntés puszta formalitás, amire azért volt szükség, mert a Készenléti Rendőrség átvette a munkaterületet az Országgyűlési Őrségtől.
A szeptemberi kormányrendelet indoklása szerint „a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében indokolt a Terrorelhárítási Központot és az Országgyűlési Őrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetébe integrálni”.
A parlament környékén tehát ugyanazokon a területeken lesz majd rendőri ellenőrzés, ahol korábban az őrség masírozott, és ugyanazok a területek lesznek elkordonozva, mint a korábban.
A Magyar Nemzet Forsthoffer posztját magyarázkodásnak nevezte, nem sokkal korábban pedig beszámolt Schiffer András posztjáról, amiben a DPK Akadémia előadója az MSZMP és az MSZP parlamenti lezárásaihoz hasonlítja a döntést. „A félelem mindenesetre ahogyan jogkorlátozást szült 37 éve, 20 éve, úgy most is” – írta posztjában a Betyársereg barátja. Magyar Péter a poszt alá azt kommentelte:
„igazi bohócok vagytok Ez ugyanaz a terület, a láncon belül, ami az Orbán-kormány alatt is végig le volt zárva…tényleg vergődtök. Örkény!”
Frissítés: A miniszterelnök azóta külön posztot is írt Schiffer Andrásról:
„Íme a hazug fideszesek szerint lezárt Kossuth tér😂
Schiffer András Lenin-díjas Orbán hívő kezdte el ma terjeszteni azt az ordas hazugságot, hogy mától a rendőrség lezárja a teljes Kossuth teret, és mostantól nem lehet ott tüntetni. Ezt követően pedig a Fidesz még szabadlábon lévő maffiózói kezdték osztani a schifferi hülyeséget.
Hogy mi a valóság? Az, hogy pontosan ugyanaz a biztonsági sáv van a Parlament körül lezárva, ami az Orbán-kormány alatt is volt…
A fideszes vergődőknek megint teljes erővel sikerült nekifutniuk a falnak. Csak a szokásos.
Vajon miután lebuktak, most kiáll Schiffer András, Takács Péter és a fideszes propaganda, hogy elnézést kérjenek a hazugságért és rémhírterjesztésért?
ui.: Ha valaki ügyvédet keres, szerintem ne Schiffert válassza, mert a bíróságon nem árt, ha az ügyvéd tud írni, olvasni.”
Ráadásul listavezetőként!
Legio Hungaria? Jöhet! Egy kis Betyársereg? Naná!