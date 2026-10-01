A Magyar Nemzet hírként tálalja, hogy semmi nem változik az Országház körül

belföld

„Mindenkit tájékoztatunk arról, hogy a Kossuth téren semmi nem változott a látogatók, lakosok, turisták mozgásának szabályaira vonatkozóan 2026. október 1-jén”

közölte a rendőrség, miután többen félreértették a területlezárásra vonatkozó csütörtöki bejelentésüket.

Forrás: police.hu

Eszerint ugyanis a rendőrség az év végéig területlezárást rendelt el az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs környékén. Mint azt Forsthoffer Ágnes házelnök sietett tisztázni, a lezárásról szóló döntés puszta formalitás, amire azért volt szükség, mert a Készenléti Rendőrség átvette a munkaterületet az Országgyűlési Őrségtől.

A szeptemberi kormányrendelet indoklása szerint „a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében indokolt a Terrorelhárítási Központot és az Országgyűlési Őrséget az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szervezetébe integrálni”.

A parlament környékén tehát ugyanazokon a területeken lesz majd rendőri ellenőrzés, ahol korábban az őrség masírozott, és ugyanazok a területek lesznek elkordonozva, mint a korábban.

A Magyar Nemzet Forsthoffer posztját magyarázkodásnak nevezte, nem sokkal korábban pedig beszámolt Schiffer András posztjáról, amiben a DPK Akadémia előadója az MSZMP és az MSZP parlamenti lezárásaihoz hasonlítja a döntést. „A félelem mindenesetre ahogyan jogkorlátozást szült 37 éve, 20 éve, úgy most is” – írta posztjában a Betyársereg barátja. Magyar Péter a poszt alá azt kommentelte:

„igazi bohócok vagytok Ez ugyanaz a terület, a láncon belül, ami az Orbán-kormány alatt is végig le volt zárva…tényleg vergődtök. Örkény!”

Frissítés: A miniszterelnök azóta külön posztot is írt Schiffer Andrásról:

„Íme a hazug fideszesek szerint lezárt Kossuth tér😂
Schiffer András Lenin-díjas Orbán hívő kezdte el ma terjeszteni azt az ordas hazugságot, hogy mától a rendőrség lezárja a teljes Kossuth teret, és mostantól nem lehet ott tüntetni. Ezt követően pedig a Fidesz még szabadlábon lévő maffiózói kezdték osztani a schifferi hülyeséget.
Hogy mi a valóság? Az, hogy pontosan ugyanaz a biztonsági sáv van a Parlament körül lezárva, ami az Orbán-kormány alatt is volt…
A fideszes vergődőknek megint teljes erővel sikerült nekifutniuk a falnak. Csak a szokásos.
Vajon miután lebuktak, most kiáll Schiffer András, Takács Péter és a fideszes propaganda, hogy elnézést kérjenek a hazugságért és rémhírterjesztésért?
ui.: Ha valaki ügyvédet keres, szerintem ne Schiffert válassza, mert a bíróságon nem árt, ha az ügyvéd tud írni, olvasni.”

belföld parlament őrség schiffer andrás készenléti rendőrség magyar péter Tisza Párt magyar nemzet országgyűlési őrség mszmp MSZP Forsthoffer Ágnes
Kapcsolódó cikkek

Schiffer András elnyűhetetlen: nemrég még a Mi Hazánk alkotmánybíró-jelöltje volt, most már a DPK Akadémia előadója

Ráadásul listavezetőként!

Takács Lili
belföld

Schiffer András eljutott a Betyárseregig, még nem lépett be, de velük pózolt

Legio Hungaria? Jöhet! Egy kis Betyársereg? Naná!

Szily László
ÉLET