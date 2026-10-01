„Az ember egyszerűen rohan, hogy megmentse a családja életét” – újabb részletek derültek ki a Flydubai-gépen történt támadásról

Izrael nem kapott előzetes figyelmeztetést vagy hírszerzési információt a Dubajból Tel-Avivba tartó Flydubai-járaton történt támadással kapcsolatban – mondta Benjamin Netanjahu az amerikai Fox News televíziónak adott interjújában szerda este. Az izraeli miniszterelnök hozzátette:

egyelőre még túl korai lenne megállapítani, Irán állt-e az eset mögött.

A szerda reggeli, FZ1073 számú járat másodpilótája a beszámolók szerint késsel támadt a kapitányra, és földbe akarta állítani a gépet. A támadót az utasok és a személyzet tagjai közösen hatástalanították, majd a gép a Szaúd-Arábia északnyugati részén fekvő Tabukban kényszerleszállást hajtott végre. A járat fedélzetén 174 utas tartózkodott, többségük izraeli állampolgár volt.

Fotó a gépről. Fotó: -/AFP

A másodpilótát – aki a Reuters és a New York Times információi szerint ománi állampolgár volt – a szaúdiak őrizetbe vették, de Netanjahu arra számít, hogy később kiadják az Egyesült Arab Emírségeknek, ahonnan a járat elindult.

„Figyelemmel fogjuk kísérni, és elképzelhető, hogy részt is veszünk ebben a vizsgálatban”

– mondta. A vizsgálatnak többek között arra is választ kell adni, hogy a másodpilóta hogyan kapott engedélyt a repülőgép vezetésére, hogyan jutott fegyverhez és azt hogyan vitte fel a gépre.

Az utasok beszámolóiból közben egyre több részlet derül ki arról, mi történt a levegőben. A Timesnak nyilatkozó utasok szerint eleinte egyszerű turbulenciának tűnt az egész.

„A gép egyszer csak fel-le kezdett mozogni”

– mondta Meital Zoller, aki a férjével és a gyermekével utazott. Nem sokkal később kiáltásokat hallottak a pilótafülke környékéről.

Ezután a Boeing 737-es típusú gép meredeken zuhanni kezdett. Kinyíltak a fej feletti csomagtárolók, poggyászok estek ki, az utasok sikoltoztak és imádkoztak. „Nem tudtál megmozdulni, beszippantott az ülés” – mondta Hila Gaier az izraeli közmédiának. Gaier ekkor a két lányához és a párjához fordult, és azt mondta nekik, hogy szereti őket.

„A fejemben csak az volt: végem van, végem van. Nem érdemlem meg, hogy így haljak meg”

– mondta a New York Timesnak a 16 éves Peleg Itali. Egy másik utas szerint a gép néhány másodpercre újra stabilizálódott, majd ismét zuhanni kezdett.

Smit Machchhar, az FZ1073 indiai pilótája. Fotó: -/AFP

A Flightradar24 adatai szerint a járat kevesebb mint két perc alatt több mint 17 ezer lábat, vagyis több mint ötezer métert veszített a magasságából. A repülési adatok szerint a gép előbb az általános vészhelyzetet jelző 7700-as transzponderkódot adta le, majd 7500-asra váltott, amit jogellenes beavatkozást, például gépeltérítést jelent. A jelzés miatt Izrael vadászgépeket riasztott, és a szaúdi légierő is gépeket küldött a levegőbe.

Ezalatt az utastérben többen a pilótafülkéhez rohantak. A Reuters szerint a megszúrt kapitány, az indiai Smit Machchhar véresen feküdt a földön, de még sikerült megnyomnia a pilótafülke ajtaját nyitó gombot. Netanjahu egy későbbi videóban azt mondta, hogy a kapitány

„annak ellenére, hogy megszúrták és súlyosan megsebesült, visszavágott, ellenállt, kinyitotta a pilótafülke ajtaját, és lehetővé tette, hogy az utasok és a személyzet lefogja a támadót”.

Janív Hajún, az egyik utas a miniszterelnöknek arról beszélt, hogy a megszúrt kapitány olyan közel feküdt a pilótafülke ajtajához, hogy azt nehéz volt kinyitni, de a sebesült pilóta még segített nekik bejutni. Hajún szerint amikor betört a fülkébe, a a másodpilóta a gép műszerfalát ütlegelte, és kés volt nála. Fojtófogással megragadta, és elkezdte kifelé húzni, miközben hátrakiabált a többi utasnak, akik aztán segítettek lefogni. Asaf Rajuan szerint ő és öt másik utas ösztönösen rohant előre.

„Az ember ilyet gondolkodás nélkül tesz, egyszerűen rohan, hogy megmentse a lánya életét, a családja életét”

– mondta a Reutersnek.

A másodpilótát végül a saját kábelkötegelőivel és fejhallgatókkal kötözték meg. A New York Timesnak nyilatkozó fogorvos, Shota Musayev, még a levegőben megkezdte a megsebesített kapitány ellátását. Azt mondta, Machchharnak súlyos sérülései voltak a fején, és vágások az ujjain. A támadó is véres volt, de szerinte akkor nem lehetett megállapítani, hogy a rajta lévő vér a sajátja vagy másé. Hajún ezután saját elmondása meghúzta repülőgép vezérlőkarját. Amikor a miniszterelnök hitetlenkedve visszakérdezett, Hajún azzal magyarázta, honnan tudta, mit kell tennie:

„Nézni szoktam a Légikatasztrófák című műsort.”

A mentesítő járat landol Izraelben. Fotó: SAMIR ABDALHADE/Anadolu via AFP

A gépet ezután stabilizálták, a Reuters és a Flydubai közlése szerint a társaság két gépen utazó pilótája ment be a pilótafülkébe, átvették az irányítást, és végül ők tették le a gépet Tabukban.

A sérült pilótát kórházba szállították, az indiai nagykövetség szerint stabil állapotban van. Netanjahu „igazi hősnek” nevezte a kapitányt. Narendra Modi indiai miniszterelnök is méltatta Machchhart.

„A legsúlyosabb veszélyben, súlyos sérülései ellenére hatalmas bátorságról és rendíthetetlen elszántságról tett tanúbizonyságot, hogy megvédje mások életét. India büszke Machchhar kapitányra”

– írta.

Donald Trump amerikai elnök is beszélt Netanjahuval az incidens után. Később újságíróknak azt mondta, azt hallotta, hogy a támadó „talán terrorista” volt, de rögtön jelezte, hogy ezt ő maga nem tudja megerősíteni:

„Ezt a történetet hallottam – nem tudom, igaz-e, de ezt mondta nekem Bibi.”

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter ennél keményebbenek fogalmazott, és „dzsihadista terrortámadási kísérletnek” nevezte a történteket. Az izraeli hatóságok terrorcselekményként kezelik az esetet. A védelmi miniszterével ellentétben Netanjahu a szerda esti beszédében nem beszélt az indítékról.

„Tisztelettel adózom ezeknek a hősöknek, akik rendkívüli találékonyságról és bátorságról tettek tanúbizonyságot. Sok életet mentettek meg, és megakadályoztak egy súlyos katasztrófát.”

Egy másik interjúban viszont a CNN-nek azt mondta, a pilótának egy 9/11-hez hasonló katasztrófát sikerült megakadályoznia, és a késelő másodpilóta motivációja is erre utal. A katasztrófa szerinte

„nemcsak Izrael számára jelentett volna tragédiát, hanem hatással lett volna a légi közlekedésre” is, de „ezúttal a jók nyertek.”

A gép utasai a Ben Gurion repülőtéren. Fotó: JACK GUEZ/AFP

Érdekesség, hogy Netanjahu már kedden, egy nappal az eset előtt azt mondta, hogy Izrael ellenségei támadásokat tervezhetnek az október 27-i választás előtt. A mostani nyilatkozata alapján a Haaretz szerint ezt azonban általános hírszerzési értesülésekre alapozta, nem konkrét információkra. A Flydubai kérte, hogy a vizsgálat lezárultáig mindenki tartózkodjon az „idő előtti találgatásoktól”. A légitársaság az incidens után felfüggesztette valamennyi Izraelbe tartó és onnan induló járatát a vizsgálat idejére.

Az utasokért a Flydubai mentesítő járatot küldött, akik végül szerda este landoltak aa Ben Gurion repülőtéren. Családtagok, újságírók és izraeli zászlókat lengető emberek várták őket. Az izraeli mentőszolgálat egyik munkatársa a BBC-nek azt mondta, többen sírva, nagyon feldúlt állapotban szálltak le.

„Csak azt tudom mondani, hogy csoda történt. Borzalmas, őrült dolog volt. Nem gondoltuk, hogy túléljük”

– mondta a Reutersnek Lital Shachaf, az egyik utas. „De hála Istennek Izraelben vagyunk. Hazajöttünk.”

Az eset után Izrael szigorítja az országba tartó járatok pilótáinak ellenőrzését. Doron Spielman, Netanjahu szóvivője a Reutersnek azt mondta, ezentúl minden Izraelbe repülő pilóta személyazonosságát ellenőrizni fogják, utánanéznek, kik ők, és „valamilyen biztonsági ellenőrzésnek” is alávetik őket. Netanjahu arra is utasította a hatóságokat, hogy mind az izraeli, mind a külföldi légitársaságok Izraelbe tartó járatain emeljék a biztonsági szintet.