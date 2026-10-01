Felháborító, gyalázatos, árulás – kerületi polgármesterek akadtak ki Karácsonyra

Közepesen paprikás hangvételű sajtótájékoztatót tartott Budapest 5 polgármestere (Baranyi Krisztina, Niedermüller Péter, Pikó András, Soproni Tamás és Rózsa András) ma délelőtt, reagálva a hírre, miszerint kora délután összeül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. Az FKT felállításáról múlt héten szavazott az Országgyűlés, pénteken pedig a Fővárosi Közgyűlésben is téma volt - erről itt írtunk bővebben.

Az viszont derült égből jött, hogy ma már össze is ül a testület, és egyből húsba vágó kérdések kerülnek terítékre.

A nyilvánosság erről lényegében Magyar Péter tegnap esti Facebook-posztjából értesülhetett, aki egy, a Duna mellett üldögélő fotóhoz mellékelte a közlést, miszerint:

Fontos, stratégiai kérdésekben állapodunk meg főpolgármester úrral Budapest és az egész ország érdekében (közlekedés, költségvetés, fejlesztések, fürdők, Duna).

Karácsony Gergely főpolgármester erre ma reggel azzal kontrázott:

Ma lezárjuk a Budapest-ellenes kormánypolitika hosszú és pusztító időszakát, hogy új aranykora lehessen a városnak.

Aranykor, de kinek?

Úgy tűnik azonban, hogy a kerületek polgármesterei nem annyira bíznak az aranykor varázsütésszerű eljövetelében. A sajtótájékoztatón csak úgy röpködtek az elfogadhatatlan, felháborító, árulás és egyéb jelzők.

De hogyan jutottunk idáig?

Az FKT-ról előzetesen nagyjából annyit lehetett tudni, hogy a vezetője Magyar Péter miniszterelnök, társvezetője pedig Karácsony Gergely főpolgármester, a döntéseit pedig egyhangúlag hozza meg. Az FKT jogkörei is bővülnek az eddigiekhez képest: dönthet majd a fővárosi beruházások kiemeltté nyilvánításáról, és egy-egy fejlesztés megvalósítására kijelölhet olyan fejlesztőcéget is, amelynek fele-fele arányban tulajdonosa a kormány és a főváros.

Pikó András, Niedermüller Péter, Baranyi Krisztina, Rózsa András és Soproni Tamás Fotó: Niedermüller Péter/Facebook

A polgármesterek arról, hogy a kormány és Budapest között valamiféle megállapodás születik, aminek keretében az FKT első ülésén már az ő önkormányzataikat is érintő döntések születnek, szerda este értesültek - már aki. Baranyi Krisztina és Soproni Tamás például köztük volt, ahogy Niedermüller Péter is, aki elmondása szerint este fél 9 tájékán kapott tájékoztatást a főpolgármestertől arról, hogy milyen javaslatok kerülnek az FKT asztalára.

Ami leginkább kiverte a biztosítékot a polgármesterek körében, az az, hogy a szolidaritási hozzájárulás rendszere változatlan marad, miközben a budapesti kerületektől elvennék a parkolásból származó bevételeiket.

Ami nagyjából annyit tesz, hogy a kerületek egy jelentős bevételtől esnek el, amit eddig a kerület működtetésére használtak, miközben a fővárosra kivetett szolidaritási hozzájárulás marad, vagyis Budapest továbbra is kiszolgáltatott anyagi helyzetben lesz.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere (aki egyébként tagja az FKT-nak is) kiemelte, hogy a tárgyalások a kormány és a főváros közt olyannyira nem voltak nyilvánosak, hogy sem a Fővárosi Közgyűlés tagjai, sem a kerületek polgármesterei nem tudtak semmit arról, milyen irányban zajlott a közös gondolkodás. Ő egyébként jelezte is, hogy a délutáni ülésen kezdeményezni fogja, hogy a parkolásról szóló javaslat kerüljön le a napirendről.

Pikó András, Józsefváros polgármestere szerint ami és ahogy történt, az alapjaiban sérti az önkormányzatiság alapeszméjét, és így a demokratikus működésmódot is. Kiemelte, hogy miközben sokszor hangzott már el a "semmit rólunk nélkülünk" kitétel, valójában most épp az történik, hogy a kerületek bevonása nélkül dönt a kormány és a főváros az őket érintő kérdésekről. Pikó arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt években a kerületek számos, igen költséges feladatot vettek át a fővárostól, hogy könnyítsenek annak anyagi helyzetén, cserébe most a főváros úgy dönt az ő bevételeikről, hogy meg sem kérdezi őket. Pikó jelezte, hogy ezeket a feladatokat a jövőben is el fogják látni, de ezután ki fogják őket számlázni a főváros felé. Emellett azt is bejelentette, hogy a megjelent polgármesterek (és Tóth József, Angyalföld polgármestere) felfüggesztik tagságukat a Karácsony Gergely által vezetett Budapesti Önkormányzatok Szövetségében mindaddig, amíg a helyzet megnyugtatóan nem rendeződik, ha pedig nem lesz megnyugtató megoldás, ki is fognak lépni.

Soproni Tamás terézvárosi polgármester szerint Karácsony Gergely nem járt el korrektül, amikor a kerületek feje felett állapodott meg a kormánnyal. Azt mondta: azt érti, miért fog mosolyogni a megállapodás bejelentésekor Magyar Péter miniszterelnök, hiszen megszerzik a kerületek bevételét, és feszültséget keltenek a főváros és a kerületek között ezzel a szerinte megalázó megállapodással, azt viszont nem érti, hogy Karácsony Gergely minek örül, hiszen elárulja a szövetségeseit.

Soproni arra kérte az érintett országgyűlési képviselőket, hogy ha a választópolgárok érdekeit veszik figyelembe, ne szavazzanak meg olyan javaslatokat, amelyek károsítják a kerületekben élő emberek érdekeit.

Rózsa András, Zugló polgármestere szerint „döbbenetes, gyalázatos” megállapodás született egy tisztességtelen eljárás keretében, ezért ő elsősorban Karácsonytól mint Zugló egykori polgármesterétől vár válaszokat, többek közt arra a kérdésre, hogy miért veszik el a parkolási bevételeket, amikből a kerület többek közt a térfigyelő kamerarendszert üzemelteti, iskolai prevenciós programokat tart stb.

Niedermüller Péter (Erzsébetváros) arra hívta fel a figyelmet, hogy ami történik, az sokban hasonlít ahhoz, amikor az előző kormány vont el bevételeket az önkormányzatoktól. „Ugyanúgy történnek a dolgok, mint eddig” - fogalmazott, kiemelve, hogy az elvonások elsősorban a kerületekben élő embereket károsítják meg. Ezért polgármesterként kijelentette, hogy nem fogják elfogadni, hogy ilyen döntések szülessenek a fejük felett, és tiltakozni fognak minden fórumon az ellen, hogy erőszakkal az érintettek bevonása nélkül szülessenek ilyen volumenű intézkedések a fővárosban - tette hozzá.

Ezután a polgármesterek átvonultak a Madách Imre tér túloldalára, átadni a felújított utat (mármint Niedermüller adta át az utat, hiszen ez az ő kerülete, de ha már a többiek is ott voltak, átvonultak vele). A helyzetnek különös hangulatot kölcsönzött, hogy az átadó ünnepségen megjelent Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Karácsonyt a polgármesterek többek közt arról kérdezgették, hogy szerinte jó kezekben lesz-e a főváros, ha az FKT ilyen döntéseket hoz, ki fog-e állni értük más kérdésekben, de szerinte az FKT csak egyhangúlag dönthet.

Meglátjuk, így lesz-e, délután lesz FKT-ülés, utána sajtótájékoztató - erről is beszámolunk majd.