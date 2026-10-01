Mától könnyes búcsút veszünk a vármegyéktől és a főispánoktól

belföld

Megszűnik mától a vármegye elnevezés: a vármegyék ismét megyék lesznek, visszaállítva közigazgatási és földrajzi jellegű nevüket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottként látják el feladatukat.

Magyar Péter kormánya az alaptörvény 17. módosításával döntött a 2023-ban bevezetett vármegye elnevezés eltörléséről. A módosítás rögzíti azt is, hogy a vármegye név október elseje után is használható, amíg a megye elnevezésre való áttérés a „felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható”.

Fotó: Minna Stein/Nemzeti Portrétár, Közkincs

Az utolsó Orbán-kormány legnagyobb visszhangot kiváltó szimbolikus döntéseinek egyike volt a megyék vármegyésítése és a kormánymegbízottak főispánosítása. A vármegyés javaslatot még 2022 júniusában terjesztette be Kocsis Máté, még fideszes frakcióvezetőként, a főispánok visszahozásáról is akkor született döntés. (MTI)

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