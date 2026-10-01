Tarr Zoltán szerint ha Rákay Philip újra beadná a mohácsi csatáról szóló filmtervét, akár kaphatna is rá támogatást

Tarr Zoltán miniszter szerint le kellene szokni arról a gondolkodásról, hogy a művészeti támogatásoknak politikai meggyőződéshez kellene kötődniük. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Kossuth rádió reggeli műsorában arról beszélt: ha Rákay Philip újra beadná a mohácsi csatáról szóló filmtervét, amit a választás után vont vissza, akár kaphatna is rá támogatást, mert náluk mostantól a szakmai érték lesz a meghatározó.

A Telex szemléje szerint azt mondta:

„Nem gondoljuk, hogy azokat az alkotókat, akik a 16 évben dolgoztak, teljesen ki kellene a mai kulturális életből vezetni.”

Úgy vélte: ahol érték születik, tartozzon bármely politikai oldalhoz, létjogosultsága van.

Tarr Zoltán a Tisza Párt kongresszusán 2025. nyarán Fotó: Németh Dániel/444

A politikus elmondta azt is, hogy az NKA támogatásait az elmúlt öt évre visszamenően vizsgálják. Az átvilágítás során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták, bár a problémák nem minden területen olyan koncentráltak, mint a most vizsgált 17,3 milliárd forintos támogatási csomagnál. Az Operettszínház, a Nemzeti Színház és az Operaház működését is vizsgálják, a Terror Háza Múzeum kiállítását pedig történészek világítják át, tette hozzá. A három intézmény közül egyelőre az Operettszínház vezetőjét, Kiss-B. Atillát függesztették fel. A miniszter szerint azért, mert ebben az intézményben nagyon korán láthatók voltak a feszültségek, csak erőforráshiány miatt későn jutottak el odáig, hogy lépjenek.

A miniszter szerint érzik a türelmetlenséget az átvilágításokkal kapcsolatban, ők azonban nem politikai, hanem szakmai alapon szeretnének dönteni. „Nem az van, hogy bemegyünk valahova, kitépjük onnan azt az embert, akivel állítólag problémák vannak, hanem meg kell vizsgálni és hallgatni objektíven, amennyire ez lehetséges. Az, hogy Ókovács Szilveszter, Ókovács Szilveszter, Vidnyánszky Attila meg Vidnyánszky Attila, a vizsgálat összefüggésében nem tényező; nem pontozzuk az ő személyiségüket” – mondta. Szerinte az, hogy Vidnyánszky kitöltheti-e a 2028-ig szóló mandátumát, szintén a vonatkozó vizsgálat eredményén fog múlni.