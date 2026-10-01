Unger Anna: A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkája nem a három kívánság

„A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkája nem a három kívánság”

– mondta Unger Anna, az NVVH elnöke az Egyenes Beszédben azzal összefügésben, hogy miért pont az általuk kiválasztott négy ügy mellett döntöttek. Unger Anna hangsúlyozta, olyan esetekhez nyúltak, amelyeket a hozzájuk érkező ügyészek és Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes ismernek, mivel dolgoztak korábban a feltárásukon.

A hivatal elnöke közölte, ezek nem megoldott, hanem részben feltárt ügyek, amelyek kiválasztásában a tényleges döntés Tasnády Katalin kezében volt. A nyomozati elnökhelyettes Tasnády azért ezeket választotta, mert mind a négy jellegzetes „NER-ügy”, a magyar politikai korrupciónak egy-egy tipikus esete, mint például a parkfenntartás és a közétkeztetés. Unger elmondta, ahhoz nem volt közük, hogy a parkfenntartási ügyben többeknek – Őrsi Gergely második kerületi polgármester például ilyen – pont akkor szüntették meg az előzetes letartóztatását, amikor hozzájuk került az ügy, erről korábban döntött a (most már csak korábban eljáró) ügyész. Tasnády Katalin nagyon komoly szakmai múlttal rendelkező, tapasztalt nyomozó ügyész, aki „nem véletlenül nyúlt oda, ahova nyúlt” - mondta a hivatal elnöke, az NVVH által kiválasztott ügyekre utalva. Hozzátette, az első négy ügyet sok további fogja követni, gyorsan. Az egyik szempont a munkájukban a gyorsaság, minél előbb jussanak el ítéletekhez, ez szerinte a társadalom elvárása is. Az ügyek kiválasztásánál egyszerre számít az, hogy még legyenek vagyonbiztosítási lehetőségeik, és próbálják megfogni az elévülés határán álló ügyeket. Nincs egy kifejezett szempont, hogy az NVVH „nevekre”, vagy pénzekre menjen rá.

Csütörtökön 30-40 ember érkezik a hivatalba, és elkezdik a munkát, később ki fogják írni az álláspályázatokat is. Még mindig van három hiányzó elnökhelyettes, a jogorvoslati osztálynak már most lesz vezetője. Az elnökhelyettesek alá tartozó állományt Unger nem szeretné addig feltölteni, amíg nincsenek meg maguk az elnökhelyettesek.

Fotó: Bankó Gábor/444

Unger az interjúban beszélt Seszták letartóztatásáról is, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal fürdőszobáiról is.

Arra a kérdésre, mit szól ahhoz, hogy fideszes politikusok az ÁVH-hoz hasonlították az NVVH-t, Unger Anna kijelentette: ezt méltatlannak és nagyon tiszteletlennek tartja az ÁVH áldozataival szemben. Azért is, mert a szervezet minden hatáskörével és feladatával a magyar igazságszolgáltatási rendszer része. Elmondta, mérlegelték az ügyben a feljelentés lehetőségét, de még nem tartják a fenyegetést olyan súlyúnak. Ha azonban a Fidesz „listája” olyan nevekkel bővül, amelyekhez már nincs köze a nyilvánosságnak, lépni fognak.