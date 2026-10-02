Támadás ért egy tankert a Hormuzi-szorosban

Támadás ért egy tartályhajót a Hormuzi-szorosban - közölte a brit haditengerészet kereskedelmi hajózási műveleti központja. Egy harmadik féltől kaptak jelentést arról, hogy a tankert ismeretlen lövedék találta el a szoroson való áthaladás során, ami tüzet okozott.

A legénység biztonságban van. A hajóban keletkezett esetleges károkról és a környezeti hatásokról még nem tudni, miként arról sem, hogy ki áll a támadás mögött, írja az MTI.

A Hormuzi-szorost jórészt blokkolja Irán, ami súlyos zavarokat okoz a kőolaj, a gáz és a műtrágya globális kereskedelmében. A szoros forgalma február 28-a, az iráni háború kezdete óta a korábbi töredékére esett vissza, jobb napokon egy-két tucatnyi hajó tud áthaladni rajta.

Üres dokk a Hormuzi-szorosban Fotó: ANDRE BOURRIQUEN/Hans Lucas via AFP

A kőolaj ára ismét emelkedésnek indult a héten, miután a közel-keleti háború ismét eszkalálódni látszik. A Brent olaj hordónkénti ára kedden még 96 dollár körül volt, ma reggel már 102 dollár fölött kereskedtek vele. Január elején még 60 dollár alatt, februárban, mielőtt az Egyesült Államok megtámadta Iránt, 70 dollár körül volt.