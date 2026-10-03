A britek fele vissza akar lépni az EU-ba egy óriási közvélemény-kutatás szerint

Egy óriási, több mint 11 ezer emberre kiterjedő közvélemény-kutatás szerint akár hét százalékponttal is növelhetné a Munkáspárt támogatottságát az, ha a miniszterelnök új népszavazást ajánlana fel az EU-ba való visszatérésről és elkezdenék az Egyesült Királyság és az EU közötti kapcsolatokat újratárgyalni – írja a Guardian. A választók csaknem egyharmada szerint először egy be- vagy kilépésről szóló népszavazásra lenne szükség, míg sokan úgy vélték, hogy egy általános választási mandátum is elegendő lenne.

Egy csoport EU-párti tüntető vonul a Downing Street előtt Londonban 2022. október 22-én, miközben az Egyesült Királyság Európai Unióba való visszalépését követelik. Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/Anadolu Agency via AFP

Andy Burnham kedden, vezetőként elmondott első munkáspárti kongresszusi beszédében jelentette be Nagy-Britannia és Európa jövőbeli kapcsolatára vonatkozó opciók felülvizsgálatát, majd később hozzátette, hogy ezeknek a teljes visszalépést is tartalmazniuk kellene. Néhány munkáspárti képviselő körében azonban komoly aggodalom tapasztalható – különösen azokban a választókerületekben, ahol a brexitre szavaztak –, mivel úgy vélik, hogy még a lakossági támogatottság tesztelése is komoly politikai kockázattal járna, és potenciálisan a Reform pártot erősíthetné.

A kabinetminiszterek kétharmada, köztük maga Burnham, első miniszterhelyettese, Louise Haigh, John Healey pénzügyminiszter és Ed Miliband külügyminiszter olyan körzeteket képviselnek, amik a Brexit mellé álltak, és korábban kijelentették, hogy tiszteletben tartják a 2016-os szavazást. A közvélemény azonban megváltozott.

Burnham beszéde előtt több miniszter is nyilvánosan óva intette a lépéstől. Jonathan Reynolds kereskedelmi miniszter szerint a Britannia EU-kapcsolatát érintő „alkotmányos kérdések” bizonytalanságot okoznak az üzleti élet számára. Shabana Mahmood belügyminiszter pedig úgy fogalmazott, hogy a visszalépés „nem egy egyszerű, kézenfekvő dolog”, és a költségek elfogadhatatlanok lehetnek.

Az egyik kabinetminiszter arról beszélt a Guardiannek, hogy a

„brexit egyértelműen nem működött, és a tett ígéreteket nem tartották be, ezért Andynek igaza van, amikor felveti a kérdést, hogyan nézzen ki a jövőbeli kapcsolat. De mindenképpen óvatosan kell eljárnia, mert nem akarjuk újra szítani a megosztottságot.”

A TMG felmérése 11 461 embert kérdezett meg szeptember 12. és 24. között az EU-s népszavazás eredménye szerint súlyozva, az EU-val való kapcsolat hét különböző opciójáról. A legnépszerűbb a visszalépés volt, amit 49 százalék támogatott, és csak 28,5 százalék ellenzett. A második lehetőség a meglévő kapcsolat megtartása volt, de a lehető legtöbb kereskedelmi akadály lebontásával – ahogyan azt a kormány is megkísérli az újraindítási tervével –, ezt 48,2 százalék támogatta, míg 20,9 százalék ellenezte. Azt az opciót, ami szerint az Egyesült Királyság még távolabb kerülne az EU-tól, mindössze 27,9 százalék támogatta, miközben 41,2 százalék ellenezte.