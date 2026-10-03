Az Európai Unió keleti határán előbb a migránsokat akarták kívül tartani, most már az oroszokat

Lengyelország keleti határa ma Európa egyik legmilitarizáltabb övezete. A lengyel-belarusz határon 186 kilométer hosszan húzódik egy 5 és fél méter magas acélkerítés, amelyet kamerákból, hőérzékelőkből, mozgásérzékelőkből álló teljes körű elektronikus megfigyelőrendszer egészít ki.
Hiába a pártokon és kormányokon átívelő támogatás, a határkerítés nemcsak a lengyel biztonságpolitika egyik legfontosabb beruházása lett, hanem a humanitárius jogsértések miatt egyik legvitatottabb is.
A lengyel-belarusz, és a lengyel-belarusz-ukrán hármashatárra utazva néztük meg, mi történik a NATO és az Európai Unió keleti határán.
A videó a Sphera uniós projekt keretein belül készült.