Az etióp kormányerők visszafoglalták Tigré fővárosát

Az etióp kormányerők és a velük szövetséges milíciák visszafoglalták Mekellét, az ország északi részén fekvő Tigré régió fővárosát – írja három forrás alapján a Reuters. A város elvesztése komoly csapás a Tigréi Népi Felszabadítási Frontnak (TPLF), amely szeptember 23-án indított nagyszabású offenzívát a szövetségi kormány ellen.

Az etióp kormányt támogató Tigréi Békeerők tagjai járőröznek Mekelle utcáin 2026. október 4-én, miután az etióp szövetségi hadsereg és szövetségesei bevonultak Tigré fővárosába. A lázadó regionális vezetés addigra nagyrészt elhagyta a várost. Fotó: -/AFP

A TPLF is elismerte, hogy visszavonult Mekelléből. Közleményük szerint a regionális kormányt ideiglenesen máshová költöztetik, és onnan folytatja működését. A kormány oldalán harcoló Tigréi Békeerőkhöz közel álló forrás szerint a milícia szombat délután vonult be Mekelle központjába, majd az etióp hadsereg is megérkezett. A város elfoglalását egy humanitárius szervezet képviselője és egy helyi lakos is megerősítette a Reutersnek.

A mostani fordulat alig másfél héttel azután történt, hogy a tigréi erők nagyszabású támadást indítottak a szövetségi kormány ellen. A TPLF akkor elfoglalta Mekelle fontos repülőterét is, ami miatt az Ethiopian Airlines felfüggesztette járatait. Tigré vezetői „védekező háborúnak” nevezték az offenzívát, amely szerintük a szövetségi kormány agressziójára adott válasz volt.

A TPLF vasárnap azt is bejelentette, hogy hét fegyveres csoport szövetségre lépett a kormány megdöntésére és egy átmeneti kormány létrehozására. A szövetségi hadsereg és szövetségesei azonban gyors ellentámadást indítottak, amelynek eredményeként most Mekellét is visszafoglalták.

A mostani harcok a 2020 és 2022 között zajló tigréi háború óta a legsúlyosabb összecsapások Etiópiában. A konfliktus 2020-ban robbant ki, amikor Abij Ahmed miniszterelnök szövetségi csapatokat küldött Tigrébe a régiót irányító TPLF ellen. A két évig tartó háború az Afrikai Unió becslése szerint legalább 600 ezer ember életét követelte, és több mint kétmillióan kényszerültek elhagyni az otthonukat.

A Tigré TV-nek, Etiópia Tigré régiója állami televíziójának otthont adó, megrongálódott épület 2026. szeptember 27-én Mekellében, egy dróntámadás után. Fotó: -/AFP

A felek 2022 novemberében békemegállapodást kötöttek, a feszültség azonban idén nyáron ismét fegyveres összecsapásokba torkollott. Az etióp hadsereg azóta több tucat dróncsapást hajtott végre Tigrében, szeptember végén pedig a TPLF újabb nagyszabású offenzívát indított.

A konfliktus közben már Etiópia határain túlra is begyűrűzött. Az addisz-abebai kormány a múlt héten megszakította diplomáciai kapcsolatait Eritreával, amelyet azzal vádol, hogy Szudánnal és Egyiptommal együtt támogatja a TPLF vezette szövetséget. Mindhárom ország tagadja ezt.

Az Afrikai Unió a feszültség azonnali enyhítésére és közvetlen tárgyalásokra szólította fel a feleket, a környező országokat pedig arra kérte, hogy ne járuljanak hozzá a konfliktus eszkalációjához. Az Egyesült Államok etiópiai nagykövete szerint a TPLF vezetése „megnyerhetetlen harcba” kezdett, és szintén politikai párbeszédet sürgetett.



Regionális diplomaták és elemzők hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy egy újabb tigréi háború könnyen átterjedhet a szomszédos országokra, és tovább destabilizálhatja a már most is több konfliktussal terhelt Vörös-tenger térségét. Erről az eshetőségről ebben a cikkben írtunk részletesen.