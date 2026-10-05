A Flydubai másodpilótája feltehetőleg Tel-Aviv repterére vagy egy toronyházra zuhant volna a géppel

A Flydubai egyik gépének eltérítésével vádolt ománi másodpilóta, akit több jelentés Hamam al-Hammamiként nevez meg, amerikai és izraeli beszámolók szerint a Ben Gurion repülőtérnek vagy egy tel-avivi toronyháznak akarta csapni a Dubajból Tel-Avivba tartó FZ1073-as járatot. Az információk szerint magányos farkas típusú szélsőséges volt.

Fotó: JACK GUEZ/AFP

Az EAE főügyésze korábban terrorcselekményről beszélt: a férfi a pilótafülke vészfejszéjével megsebesítette a kapitányt, mielőtt az utasok lefogták, a másik pilóta pedig Szaúd-Arábiában szállt le a géppel. Benjamin Netanjahu szerint a férfi iszlamista radikális indoktrináción esett át, a személyzet és az utasok pedig egy 9/11-es katasztrófát akadályoztak meg.

A hétvégén kiderült részletek szerint a másodpilóta a kihallgatásán azt mondta, a kapitány megtámadása után normálisan folytatta volna a repülést az izraeli légtérbe, leszállási engedélyt kért volna a Ben Guriontól, majd a több mint 180 utast szállító Boeing 737 MAX-szel az al-Kaida 2001-es támadásainak mintájára csapódott volna a repülőtérnek vagy egy belvárosi toronyháznak. A források szerint valószínűleg egyedül cselekedett, és állítólag egy korábbi tel-avivi járatot is el akart téríteni, de meggondolta magát, mert ismert valakit a gépen.

Közben vita bontakozott ki a biztonsági hiányosságokról: regionális tisztviselők szerint az Oman Air szélsőséges nézetei miatt eltiltotta a repüléstől, a Flydubai mégis felvette, mert a szokásos ellenőrzés nem vizsgálta a radikalizálódás jeleit. Izraeli szabályok szerint az Izraellel hivatalos diplomáciai kapcsolatot nem ápoló országok, így Omán pilótái nem repülhetnek az országba. Az utas- és személyzeti listák ellenőrzéséért a Shin Bet a közlekedési minisztériumot teszi felelőssé, Miri Regev miniszter viszont azt mondja, listát sem kaptak, a felügyelet a Shin Bet és a Moszad dolga. Netanjahu felülvizsgálatot rendelt el a külföldi légitársaságok izraeli járatainak biztonságáról, az ausztrál hatóságok pedig azt vizsgálják, milyen kapcsolatai voltak a férfinak Ausztráliával, ahol 2015 és 2017 között tanult. (via BBC)