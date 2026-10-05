Balásy eladta a NER-es megrendelésekből nagyra nőtt médiaügynökségét

Eladta Balásy Gyula az egyik cégét, amit még nem ajánlott fel az államnak – írja a Telex. A Simicska utáni korszakban a Fidesz-kormányok média-és reklámköltéseinek fő kedvezményezettje, aki a kormányváltás után sírva ajánlotta fel vállalatait az új hatalomnak, ezúttal a Media Dynamics Kft. nevű cégét adta el. Nem ez a médiaügynökség volt a legnagyobb vállalata, de miután Balásy 2018-ben megvette a céget, az állami megrendeléseknek is köszönhetően gyors növekedésnek indult. A cégnek tavaly már 16 milliárd forintos árbevétele volt, miközben 800 millió feletti nyereséget termelt.

Balásy Gyula interjút ad a Kontrollnak Forrás: Kontroll/Youtube

A választások után ezt a céget Balásyék a HVG értesülései szerint gyorsan felajánlották Fonyó Károlynak, Simicska Lajos régi üzlettársának. Végül azonban nem ő vásárolta vissza a Media Dynamicsot, hanem a cégalapító Kapitány Orsolya, aki korábban mellesleg szintén Simicskának dolgozott.

A Balásy-féle cégcsoportnál a rendőrség hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával több nyomozást is folytat, de szeptemberben a Tudományos és Technológiai Minisztérium három újabb feljelentést is tett, melyek Balásy cégeit érintik. Közben zajlik a cégcsoport kormányzati átvilágítása, Magyar Péter állítása szerint azt vizsgálják, hogy vissza lehet-e szerezni valamennyi kifizetett közpénzt a Balásy-birodalomból.