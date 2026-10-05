Kim Lane Scheppele: Magyarországnak nagy szüksége lenne egy bonyolultabb politikai rendszerre

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Valószínűleg nem volt olyan fáradhatatlan külföldi kritikusa a 2010-2026 közötti magyarországi eseményeknek, mint Kim Lane Scheppele, a Princeton egyetem professzora a magyar alkotmányos rendszer egyik legnagyobb szakértője.

Scheppele korábban évekig élt Magyarországon, és személyesen ismerte az 1989-es rendszerváltás legfontosabb szereplőit.

Köztük természetesen azt az Orbán Viktort is, akinek a propagandagépezete éveken át őt is folyamatosan támadta.

Scheppele az áprilisi választás óta először járt Magyarországon, ahol a CEU budapesti épületében rendezett Budapest Forumon válaszolt a 444 kérdéseire.

Fotó: Bankó Gábor/444

444: Először van Budapesten a választások óta. Más hely lett az ország?

Kim Lane Scheppele: Úristen, teljesen. Az emberek olyan boldogok, és én nem igazán vagyok ilyen sok boldog magyarhoz szokva. Tegnap este volt egy civil tüntetés azokért a tanárokért, akiket kirúgtak. Az új oktatási miniszter ott volt ezen a megmozduláson, és azt mondta, hogy kreatív és önálló gondolkodásra képes tanárokra van szükség. Csodálatos volt.

Ahogy körbenéztem, azt láttam, hogy mindenki régi ismerősként üdvözli egymást. Mindannyian annak a mozgalomnak voltak részesei, ami sokat adott ahhoz a politikai energiához, aminek köszönhetően egyáltalán ez megtörténhetett. Követem az új minisztereket Facebookon, és látom, hogy amikor a kormány csinál valamit, arra az emberek reagálnak. Sok olyan ember, akit korábban egyáltalán nem érdekelt a politika, most tudni akarja, hogy mit csinál a kormány. Az emberek most parlamenti vitákat néznek. Szóval igenis más lett az ország, de ahhoz képest is, amilyen az 1990-es években volt.

Én kevéssel a rendszerváltás után érkeztem ide, és az nem egy ilyen, lentről kezdeményezett forradalom volt. Egyszerűen csak szétesett a Szovjetunió, és Magyarország véletlenül felszabadult.

Meglepte, ami április 12-én történt, vagy számított erre az eredményre?

A Medián két héttel előtte megmondta, hogy mi fog történni. Követtem az eseményeket, a megmozdulásokat, a Tisza Világ appot, és azt láttam, hogy olyan magas az állampolgári aktivitás, hogy ezek a számok hihetőek. De mivel a választási rendszer annyira manipulált, hogy Magyar Péter talán még ennyi szavazattal sem biztos, hogy nyer, vagy legalábbis nem kap kétharmadot, nem lehettem biztos a dologban. És a kétharmad egészen a legvégéig kérdéses is volt, mert ha nem nyernek ennyi vidéki választókörzetet, nem is jött volna össze. Az nyilvánvaló volt, hogy Budapest nem fog Orbánra szavazni, de végül kiderült, hogy a vidék is teljesen megváltozott.

Hiába látták a közvélemény-kutatások számait és érzékelték a közhangulatot, Magyarországon azért sokan aggódtak amiatt, hogy Orbán valahogy elcsalja a választást, vagy akár erőszakhoz is nyúlhat. Ez a lehetőség önben is felmerült?

Orbán soha nem adja fel. Sok itteni barátom azt mondja, hogy á, Orbán soha nem fog visszajönni ebből. Orbán vissza fog térni. Soha nem adja fel, és szerintem ha olyan az eredmény, hogy valahogy meg lehetett volna fordítani, meg is próbálta volna. Csak hát így nem tudott mit csinálni, pedig az Alkotmánybíróság felkészülten várta, hogy neki adhassa a választási győzelmet.

Hogy térhet vissza Orbán?