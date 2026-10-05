Lánczi Tamás: Próbálnak úgy tenni, mintha ezt szórakozásól tettük volna

„Amikor beköltöztünk ebbe a hivatalba, szerettem volna méltó körülményeket teremteni a munkatársaknak. Ez egy átlagos állapotú budai ingatlan. Számos szempontnak meg kellett felelni. Legyen közel más kormányzati intézményekhez, elérhető legyen a kormányzati gerincháló, tulajdonosi háttere rendben legyen. És az ár-érték. Piaci ár alatt vettük ki, kedvező áron. Nem értem pontosan, hogy miről beszél Unger Anna, amikor azt mondja, hogy ez egy luxusingatlan.”

Ezt mondta Lánczi Tamás a Hír TV-ben. Orbán Viktor kormányzásának utolsó éveiben a Szuverenitásvédelmi Hivatalt vezette, amit Magyar Péter kormánya első intézkedéseinek egyikével szüntetett meg. A Lánczi hivatalának helyet adó épületet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal örökölte, legalábbis addig, amíg alkalmasabb helyet nem találnak. Unger Anna elnök az Ötpontban adásában arról beszélt, hogy az elegáns villa hivatali munkavégzésre alkalmatlan, elképesztő luxusfürdőszobáról, luxuszuhanyzóról, márványról beszélt.

Lánczi szerint előre tudták, hogy ezzel is támadják majd, ezért már előre kitettek fotókat a hivatal helyiségeiről, így a hivatal fürdőszobájáról is. Az SZH mosdóinál azért többről van szó. Lánczi hivatalának milliárdos költései ugyanis egyike annak a négy jelképes ügynek, amit az NVVH elsőként vizsgál. Lánczi szerint ez nem véletlen, az állítólagos luxusfürdőszobán keresztül próbálják lejáratni a szuverenitás ügyét.

A Miniszterelnöki Hivatal az SZH 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt szeptemberben tett feljelentést. A költségvetésük egynegyede mehetett el megkérdőjelezhető kommunikációs szerződésekre. Összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költöttek el erre Lánczi Tamásék a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál.

„Próbálnak úgy tenni, mintha ezt szórakozásból tettük volna” – mondta Lánczi a kommunikációs szerződéseikről. A hivatalt szerinte azért hozták létre, hogy felhívják a közvélemény figyelmét arra, hol történik szuverenitássértés, most meg a terhükre róják, hogy meg mertek szólalni. Egyes feladatok, így a kommunikáció kiszervezése szerinte a világ legtermészetesebb dolga, erre kapták a költségvetési forrást, különben is: „ha nem esznek, nem isznak, nem fürdenek”, akkor sem tudták volna a főállású dolgozók mindezt megcsinálni. Arról pedig nem tehetnek, hogy Balásy cégével dolgoztattak, hiszen az államigazgatási szerveknél a kommunikációs tevékenység ehhez a céghez volt kiszervezve, ehhez a rendszerhez csatlakoztak.

„Lélekben erősödök, tisztességgel felkészülök minden kérdésre. Talán maradtak becsületes ügyészek és bírók, akik nem hódolnak be ennek az ámokfutásnak” – válaszolta arra a kérdésre, hogyan készül a következő hetekre.

Az interjúban szóba került az is, hogy az NVVH szerinte azért is vizsgálja a volt miniszterelnök testvérének vízumbizniszét, mert el akarnak jutni Orbán Viktorig. „Ez a kormány minden írott és íratlan szabályt áthág, ennek nagyon súlyos következményei lesznek” – mondta Lánczi. Mindez azért történik szerinte, mert brutális megszorítások jönnek, és ezzel akarják elterelni a figyelmet arról, hogy a Tisza mennyi pénzt húz ki az emberek zsebéből.

A Fidesz szerinte nagy vereséget szenvedett, de jól kormányzott. A Tisza tovább kampányol, folytatja a kommunikációs őrjöngést, az ország pedig elindult lefele, visszahullik oda, ahol 2010 előtt volt.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal volt elnöke Ungert egy kézileg könnyen vezérelhető embernek, az NVVH-t pedig politikai alapon dolgozó szervezetnek tartja.

Lánczit mi is kérdeztük a kormányváltás után.