Windisch a köztársasági elnökhöz fordult, mert Magyar Péter nem tartja tiszteletben a Számvevőszék függetlenségét

A köztársasági elnökhöz fordult Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke Magyar Péternek az ÁSZ-szal szembeni támadásai miatt. A Baka Andrásnak címzett levelében Windisch azt kéri az államfőtől, hogy alkotmányos jogkörére és tekintélyére támaszkodva lépjen fel azért, hogy a végrehajtó hatalom tartsa tiszteletben a független intézmények autonómiáját.

Az ÁSZ elnöke szerint Magyar megszólalásai már túlmutatnak egy kormány és az azt ellenőrző szerv közötti természetes konfliktuson, és veszélyeztetik a fékek és ellensúlyok rendszerét.

Magyar júliusban az ÁSZ működésének teljes felülvizsgálatát jelentette be, amire a számvevőszék azzal válaszolt, hogy „a Számvevőszék ellenőrzi a kormányt és nem a kormány a Számvevőszéket”. Az ÁSZ akkor arra figyelmeztetett, hogy a mindenkori kormánynak tiszteletben kell tartania a hatalmi ágak elválasztását és a számvevőszék függetlenségét.

Windisch (aki magánemberként Magyar volt feleségének, Varga Juditnak a párja) most azt írja, hogy a miniszterelnök az elmúlt hetekben „ismételten, éles, valótlan kritikával” illette az ÁSZ-t, többek között azzal vádolva a szervezetet, hogy asszisztál a tiltott pártfinanszírozáshoz és az MNB-alapítványok kifosztásához. Szerinte ezek a vádak teljesen megalapozatlanok, és az ÁSZ hitelességének, illetve társadalmi megítélésének aláásását szolgálják.

Windisch László, az Állami Számvevõszék elnöke Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A konfliktus legutóbb szeptember végén éleződött ki, amikor Magyar azt kérdezte, meddig fedezi az ÁSZ a Fideszt a titkos kampányfinanszírozási ügyben.

„Vajon meddig hallgat még az Állami Számvevőszék a Fidesz milliárdos, tiltott pártfinanszírozási botrányáról? Meddig fedezik a korrupt Fidesz-frakciót? Ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok százmilliárdos kifosztása idején”

– írta ki Magyar.

A kampányfinanszírozási vizsgálatról Windisch azt írja, hogy az a törvényi előírásoknak megfelelően zajlik, és az NKA-ügy is része. Az ÁSZ álláspontja szerint semmiféle mulasztás nem történt: egy működő jogállamban természetes, hogy előbb lefolytatják a vizsgálatot, és csak utána hirdetnek eredményt. A számvevőszék korábban azt közölte, hogy mind a Fidesztől, mind a Tiszától kért adatokat, és minden, a kampányfinanszírozás szempontjából releváns körülményt vizsgál.

Windisch az MNB-alapítványok ügyében is visszautasítja Magyar állításait. Azt írja, hogy az ÁSZ az ő hivatalba lépése után rögtön megkezdte az MNB és a jegybani alapítványok vizsgálatát, és már 2025 januárjában feljelentést tett. Az ÁSZ később súlyos gazdálkodási problémákat tárt fel a jegybanki alapítvány körül; Windisch tavaly tavasszal részletesen beszélt arról, hogy milyen átláthatatlan céghálót és szakmailag nehezen indokolható befektetési döntéseket találtak.

A levél legélesebben nem is az egyes ügyekről, hanem a miniszterelnöki nyomásgyakorlásról szól. Windisch szerint „a jogállamiságot súlyosan sértő jelenség”, hogy Magyar rendszeresen a közösségi oldalakon próbál nyomást gyakorolni a független intézményekre. Elfogadhatatlannak nevezi, hogy folyamatban lévő számvevőszéki vizsgálatoktól vagy ügyészségi nyomozásoktól a miniszterelnök a nyilvánosság előtt előre meghatározott eredményt és ítéletet várjon el. Szerinte ez „példátlan nyilvános nyomásgyakorlás”, ami egyértelműen sérti az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét.

Windisch most azt kéri Baka Andrástól, hogy köztársasági elnökként őrködjön az államszervezet demokratikus működése felett, és hasson oda, hogy a végrehajtó hatalom ne veszélyeztesse a független intézmények befolyásmentes működését.