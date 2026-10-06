A KDNP a nemzetbiztonsági bizottság azonnali vizsgálatát követeli Unger Anna egyik kijelentése miatt

A Kereszténydemokrata Néppárt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát követeli Unger Annának, a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnökének Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő megfigyelésére vonatkozó kijelentése miatt.

Unger Anna a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Unger Anna az RTL Házon kívül című műsorának adott interjúban arra a kérdésre, hogy megfigyelték-e Seszták Miklóst és az ügyvédjét a képviselő mentelmi jogának felfüggesztése előtt, ahogyan azt az ügyvéd állítja, azt mondta: tudomása szerint Seszták Miklóst figyelte leplezett eszközökkel a Központi Nyomozó Főügyészség a nyomozása idején, és ez az NVVH elnöke szerint teljesen rendben lévő eljárási cselekmény. Unger azt mondta:

„Ilyenkor nem az ügyvédjét figyelték, Seszták Miklóst figyelték, és ezért láttak mindenkit, akivel találkozott. De az ügyvédjét külön tudomásom szerint senki nem figyelte meg, de erről részleteket nyilván az ügyészség tud közölni.”

Latorcai Csaba egy Facebook-videóban az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának azonnali vizsgálatát sürgette. A KDNP ügyvezető alelnöke azt mondta, országgyűlési képviselőt nem lehet csak úgy megfigyelni semmilyen eszközzel, a mentelmi jog sérthetetlensége miatt, és tájékoztatást várnak el arról, hogy a kormány kinek rendelte el a titkosszolgálati megfigyelését, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki képviselő.

Latorcai Csaba Fotó: Németh Dániel/444

A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án rendelte el a volt nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását, Sesztákot hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja az NVVH.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Központi Nyomozó Főügyészségnek, hogy megfigyelték-e Sesztákot, ahogy azt Unger állította, illetve általában megfigyelhetnek-e úgy képviselőt, hogy még nincs felfüggesztve a mentelmi joga. Amennyiben válaszolnak, frissítjük a cikket. (MTI)