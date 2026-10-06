A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint Magyarország is indulna a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) közleménye szerint Magyarország is ott van a 2036-os nyári olimpia megrendezéséért versenyző hét ország között.

A NOB közleménye szerint jelenleg Magyarország mellett Dél-Afrika, Németország, India, Katar, Dél-Korea és Törökország az érdekelt felek, „folyamatos párbeszédben állnak, és kifejezetten jelezték érdeklődésüket a 2036-os olimpiai játékok megrendezése iránt”. A jelentkezés hivatalos határideje október 31. Márciusban a NOB Végrehajtó Bizottsága össze fogja állítani azoknak a helyszíneknek a szűkített listáját, amik a projektjeikkel a „stratégiai párbeszéd” szakaszba léphetnek, majd 2028 végén a kiemelt pályázókat hallgatják meg, és 2029 közepén dönthetnek arról, melyik ország rendezheti meg az olimpiát.

Milák Kristóf kétszeres olimpiai bajnok úszó (k) viszi a magyar zászlót, mellette Csipes Tamara kétszeres olimpiai bajnok kajakozó (b) a 2024-es párizsi nyári olimpia záróünnepségén a Stade de France-ban 2024. augusztus 11-én. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az olimpiai pályázatot nem a kormányok, hanem a városok adják be. Ahogy a Telex felidézte, Orbán Viktor régi álma volt egy budapesti nyári olimpia, és a 2024-es olimpia rendezésére társadalmi egyeztetés és komolyabb felmérés nélkül adta be a pályázatot a Tarlós István vezette fideszes városvezetés és a Borkai Zsolt által vezetett Magyar Olimpiai Bizottság 2016-ban. A Momentum fővárosi népszavazást kezdeményezett az olimpiáról, és pár hét alatt összegyűjtött 266 ezer aláírást, így Orbánék meghátráltak, és a főváros visszavonta a pályázatot, nehogy népszavazás legyen.

Karácsony Gergely két éve azt mondta, elvből nem ellenzi a 2036-os budapesti olimpiát, de a főpolgármesternek több feltétele is lenne, ugyanakkor erről semmilyen egyeztetés nem volt a főváros és a kormány között. A kormányváltás óta a budapesti főpolgármester nem nyilatkozott arról, hogy komolyabban felmerült volna az olimpia megrendezésének lehetősége – írja a Telex.