Átlagban 3-4 havonta utazott Oroszországba Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külügyminiszterként az elmúlt négy évben a szuverén országok közel felében járt, Oroszországban többet, mint Németországban, a legdrágább útja pedig 262 millió forintba került – derül ki a 24.hu által megszerzett külügyminisztériumi adatsorokból. A BYD-nél munkát találó Szijjártó külügyminiszterként összesen 342 egybefüggő kiküldetésen vett részt 468 állomással.

Legtöbbször, azaz 38 alkalommal Belgiumba, elsősorban Brüsszelbe látogatott EU-s és NATO-s ügyekben.

A második leggyakoribb úti cél az Egyesült Államok volt, 31 alkalommal járt ott, Donald Trump floridai otthonában többször is.

A harmadik helyet Szerbia foglalja el Szijjártó kedvenc célpontjainak listáján, a szomszéd országban 25 alkalommal tette tiszteletét.

A lap szerint szemet szúrhat, hogy négy év alatt Szijjártó 16-szor repült Oroszországba – átlagosan 3-4 havonta, és ebbe még bele se számolták az Oroszországon kívüli tárgyalásokat az orosz vezetőkkel. Ugyanennyi alkalommal járt az uniós tanácskozásoknak otthont adó Luxemburgban, de az orosz látogatások száma meghaladja a németországi látogatások számát is, miközben utóbbi hazánk első számú gazdasági partnere.

Szijjártó az előző kormány közel 1450 napjából 590-et külföldi utakon töltött, aludni viszont gyakrabban aludt a repülőgépen. A külügyminisztérium az utazások kapcsán összesen 512 millió forintot költött szállásokra, Szijjártóra összesen 53,9-et.