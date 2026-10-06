Átlagban 3-4 havonta utazott Oroszországba Szijjártó Péter

Szijjártó Péter külügyminiszterként az elmúlt négy évben a szuverén országok közel felében járt, Oroszországban többet, mint Németországban, a legdrágább útja pedig 262 millió forintba került – derül ki a 24.hu által megszerzett külügyminisztériumi adatsorokból. A BYD-nél munkát találó Szijjártó külügyminiszterként összesen 342 egybefüggő kiküldetésen vett részt 468 állomással.
A lap szerint szemet szúrhat, hogy négy év alatt Szijjártó 16-szor repült Oroszországba – átlagosan 3-4 havonta, és ebbe még bele se számolták az Oroszországon kívüli tárgyalásokat az orosz vezetőkkel. Ugyanennyi alkalommal járt az uniós tanácskozásoknak otthont adó Luxemburgban, de az orosz látogatások száma meghaladja a németországi látogatások számát is, miközben utóbbi hazánk első számú gazdasági partnere.
Szijjártó az előző kormány közel 1450 napjából 590-et külföldi utakon töltött, aludni viszont gyakrabban aludt a repülőgépen. A külügyminisztérium az utazások kapcsán összesen 512 millió forintot költött szállásokra, Szijjártóra összesen 53,9-et.