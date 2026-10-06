Őrsi Gergely: Aki engem a polgármesterségem idején megkeresett korrupciós ajánlattal, azt már akkor kiraktam az utcára, ha utalgatni kezdett erre

„Örkényi novellába illik, hogy ugyanaz a Körner József – akivel kapcsolatban sok sétát vezettem – tervezte a II. kerületi polgármesteri hivatalt, mint a Venyige utcai börtönt” – mondta HVG-nek adott hosszú interjújában a vesztegetési pénz elfogadásával vádolt II. kerületi polgármester, Őrsi Gergely. A politikus négy hónap börtönfogság után került otthoni bűnügyi felügyeletbe, nyomkövetővel várja ügye folytatását.

Az interjúban Őrsi minden vádat tagadott, az óbudai korrupciós ügy kulcsfigurájaként ismertté vált Z. Zsolt vallomásáról azt mondta, azért van tele filmszerű hazugságokkal – mint például a vécépapír-tekercsek mögé rejtett több tízmillió forint kenőpénz –, hogy érdekes legyen a történet a sajtó vagy az ügyészség számára is.

Őrsi Gergely Fotó: Németh Dániel/444

Z. Zsolthoz ismeretségi viszony fűzte, néha találkozott vele, kettesben csak futólag, társaságban néha egy-másfél órára. Az ügyészség által emlegetett korrupciós találkozókat viszont kifejezetten tagadta. „Aki engem a polgármesterségem idején megkeresett korrupciós ajánlattal, azt már akkor kiraktam az utcára, ha utalgatni kezdett erre” – mondta. Azért is fáj neki, hogy a parkfenntartási ügyben vádolják, mert állítása szerint az ő kerületében volt az egyik legolcsóbb a fenntartás.

Az ügyben szintén érintett Kiss László óbudai polgármester ártatlanságáról azt mondta, más a kettőjük helyzete. „Bízom minden ellenzéki polgármester tisztességében. Ugyanakkor nem szeretnék más elleni eljárásról nyilatkozni.” Úgyszintén érintett az ügyben Molnár Zsolt, a budapesti MSZP egykori elnöke, akivel állítása szerint szoros munkakapcsolatban voltak, de csak amíg meg nem választották Őrsit polgármesternek, mert utána szakított a pártpolitikával.

Őrsi szerint az ellene felhozott egyetlen bizonyíték Z. Zsolt 2024-es vallomása, amiben maga is elismeri, hogy azért vallott ellenzéki politikusokra, mert cserébe azt ígérték neki, hogy egy másik ügyben hamarabb szabadulhat. Az ügy kulcskérdése Őrsi szerint, hogy ki ajánlhatta fel neki az alkut, amit végül be sem tartottak.

„Annyit mondhatok, hogy az igazságszolgáltatáshoz köthető ember. Ezt a nyomozóhatóságoknak kellene kideríteniük.”

Azt is mondta, örül, hogy az ügyét a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal viszi tovább, „mert abban az időben, amikor az én ügyemet vizsgálták, az ügyészségben háború volt”. A kérdésre, hogy keresték-e vádalku ügyével, azt felelte, „nehéz olyan emberrel vádalkut kötni, aki egyből nyilvánossághoz és a hatóságokhoz fordul, ha bűncselekményről szerez tudomást”.

Az embertelenség minden skálája

A börtönben eltöltött időszakra élete legrosszabb néhány hónapjának nevezte. „Bent az ember megismeri az emberségesség és az embertelenség minden skáláját” – mondta. Mesélt arról, milyen elviselhetetlen hőség volt a Venyige utcai börtön hetedik emeletén, ahol négy fogvatartottal lakott együtt. Elmondása szerint nehezen viselte el, hogy a börtönben állandóan ment a tévé, a rabok rá voltak függve a török sorozatokra, amik miatt sokszor még a sétát vagy fürdést is kihagyták.

Őrsi hivatalos panaszt is tett a börtönben, mivel állítása szerint nem láthatta a családját, illetve korlátozták az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. „Nagyon rossz, ha azzal szembesül az ember, hogy szándékosan nem kapja meg azt a gyógyszert, amely lerövidítené a szenvedését.” Azt is nehezen élte meg, amikor egy ott dolgozó szándékosan rosszat tett egy fogvatartottal, bár ez szerinte nem volt jellemző.

Fizikai atrocitás csak egyszer érte, de ezt inkább viccesnek tartotta: „Egyszer átvittek az egyik helyről a másikra, egy őr és három kommandós vigyázott rám. Ilyenkor többnyire lezárták azt a részt, ahol menni kellett, de ezúttal valamiért egy teljes szint jött velünk szembe, talán sétálni vihették őket. A lépcsőfordulóban mi mentünk a kis íven, a többiek a nagyobb íven, és amikor mellém értek, valaki megfogta és belemarkolt a fenekembe. (...) De nem ezért vicces, hanem azért, mert amikor leírtam magamnak, hogy »ma először fogták meg a seggem«, a cellatársaim felnevettek, hogy miért írtam, hogy először.”