Ukrán dróntámadás után lángokban áll a moszkvai régió legnagyobb olajtárolója

Nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna Oroszország ellen, amely során a moszkvai régióban található legnagyobb olajtárolót is eltalálták – írja a Kyiv Independent meg nem erősített Telegram-posztok alapján.

More footage from Volodarsk: a large fire burns in the distance, sending thick smoke over the city. https://t.co/6ZWPISJQHa — Kereal Sokolov (@sokolovkereal) October 6, 2026

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester közölte, hogy az éjszakai támadás során legalább 650 ukrán drón repült a város felé, amelyekből 105-öt lelőtt a légvédelem. Az orosz állami média szerint az éjszakai támadás volt a legnagyobb dróncsapás, amelyet a régió az elmúlt két évben tapasztalt.

A lap arról ír, hogy a Moszkva belvárosától nagyjából 40 kilométerre található Konstantinovo településen készült, Telegramon megosztott felvételek alapján úgy tűnik, lángokban áll a Volodarszk településen található olajtároló. Az épületegyüttes körülbelül 450 kilométerre található az ukrán határtól.