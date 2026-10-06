VIP-státuszt és 80 százalékos adócsökkentést ígért a CATL-nek az előző kormány

„80 százalékos adócsökkentés 13 éven keresztül, közvetlen pénzügyi támogatás, VIP státusz” – így foglalta össze Facebook-oldalán Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselője – és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára –, mit ígért az Orbán-kormány a CATL-nek. A politikus nyilvánosságra hozta a kínai akkumulátorgyártóval 2022 augusztusában megkötött beruházási szándéknyilatkozat részben kitakart változatát.

Tárkányi szerint a dokumentum következetesen „VIP státuszként” hivatkozik a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokra.

„Ez azért egészen döbbenetes, mert ugyan minden gazdaságban jelen van ez a jogi konstrukció, de annak a valódi értelme az lenne (kellene, hogy legyen), hogy az adott nemzetgazdaság profitáljon belőle és hatékonyabban érvényesüljön a közérdek, nem pedig az, hogy ezzel kedvezzenek egy-egy kiválasztott cégnek”

– fogalmazott a politikus, aki „VIP készpénztámogatásról” is írt. A képviselő által idézett szöveg ezt így határozza meg: „Vissza nem térítendő pénzügyi támogatási lehetőség nagyszabású beruházások megvalósítása esetén.” A támogatást a kormány egyedileg ítéli oda, a jogszabályban meghatározott értékhatár felett pedig uniós jóváhagyás szükséges hozzá. Tárkányi beszámolója szerint az EU jóváhagyása esetén 13 éven keresztül a társasági adó 80 százalékos csökkentése is felmerült.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A posztban ismertetett további lehetőségek között szerepel az innovációs beruházások költségének legfeljebb 25 százalékáig terjedő vissza nem térítendő támogatás, illetve egyes innovációs költségek levonhatósága a társasági adóból, a helyi iparűzési adóból és az innovációs hozzájárulásból. Energiahatékonysági beruházásokhoz legfeljebb hat évre 15 millió eurós társaságiadó-kedvezményt, a képzési költségek felére pedig legfeljebb kétmillió eurós támogatást sorol fel a dokumentum. A szövegben mások mellett azt is írták: „a magyar kormány aktívan keresi a lehetőséget a CATL lehető legnagyobb mértékű támogatására”.

A szándéknyilatkozat a külföldi dolgozók engedélyeire is kitér. A posztban idézett rész szerint a kormány biztosítaná, hogy a konzulátusok, valamint a bevándorlási és munkaügyi hatóságok „kiemelt prioritással kezeljék” a CATL és beszállítói beruházáson dolgozó alkalmazottainak vízum- és munkavállalási engedélykérelmeit. Tárkányi ezt azzal kommentálta, hogy a vállalást az a Fidesz-kormány tette, „amely komplett választási kampányokat épített a gazdasági bevándorlás elleni küzdelemre”.

A képviselő azt írta, a teljes, kitakarás nélküli dokumentumba is betekintett. Állítása szerint abban a 320 milliárd forintos összes tervezett állami támogatásnál „jóval nagyobb összeget vállalt, vagy legalábbis írt le a magyar kormány”, de pontos összeget nem közölt. Azt is hangsúlyozta, hogy a szándéknyilatkozat nem bír jogi kötőerővel, így a felsorolt lehetőségek önmagukban nem jelentik, hogy a támogatásokat kifizették vagy az adókedvezményeket megadták.