A rendőrség egy ponton feladta, de az egyházi vizsgálat börtönbe juttatta az ausztrál püspököt

Christopher Saunders püspök mint az Őslakos Tanácsadó Testület elnöke 2008-ban Fotó: ANOEK DE GROOT/AFP

Elítélték Christopher Saunderst, aki így azon kevés katolikus püspökök egyike lett, akit nem csak megvádoltak szexuális visszaélésekkel, hanem ügye bíróság elé is került, és börtönbe is kell mennie.

Már 2020-ban lemondott a broome-i püspöki tisztségéről, majd idén augusztusban egy rendbeli nemi erőszak és 12 rendbeli nemi erkölcs elleni bűncselekmény vádjában bűnösnek találták, és szerdán hat és fél év börtönbüntetésre ítélték. Legkorábban 2031 februárjában lehet jogosult feltételes szabadlábra helyezésre.

Az ügy számos tanulsággal szolgál az egyházi és a világi igazságszolgáltatás működéséről, amelyek jó esetben nem kizárják, hanem kiegészítik egymást.

A püspök ellen felhozott vádak először 2018-ban kerültek napvilágra, amikor egy 27 éves férfi elmondta egy papnak, hogy körülbelül egy évtizeddel korábban Saunders zaklatta őt. Később újabb áldozatok tettek bejelentést, és a felkavaró vádak kiterjedtek arra is, hogy a püspök megerőszakolt egy kisfiút, valamint tizenéveseket alkohollal és cigarettával kenyerezett le, mielőtt szexuálisan bántalmazta őket.

Az egyház átadta az ügyet a rendőrségnek, amely nyomozást indított, de később bizonyíték hiányára hivatkozva lezárta az ügyet. Ezután az egyház tovább vizsgálódott, és 2023-ban a Vatikán közzétette nagy port kavaró jelentését. A 200 oldalas vizsgálat több tucat tanúval, köztük papokkal és sértettekkel készített interjúkon alapult, és arra a következtetésre jutott, hogy Saunders sorozatos elkövető volt, aki négy őslakos fiatalt bántalmazott szexuálisan, és még sok másikat környékezett meg. Összesen 67 lehetséges áldozatot azonosítottak.

A rendőrség a vatikáni jelentés hatására újranyitotta az aktáját, és bár számos esetet nem lehetett bíróság előtt bizonyítani, végül elítélték Saunderst azért, mert 2010 és 2019 között csókolgatott és zaklatott két fiatal férfit, és egyiküket orális szexre kényszerítette.

Az ausztrál sajtó részletesen feltárta, hogy a püspök olyan sebezhető őslakos közösségekben szedte áldozatait, ahol a mai napig félik a katolikus egyházat. A karizmatikus vezetőként leírt Saunders az egyházával is dacolt: a Vatikán hiába utasította, hogy a vizsgálat idejére hagyja el az egyházmegyét, a dacos püspök továbbra is a broome-i egyházi lakásban élt, és gyakran látták a közösségben, ahogy egyházi autókat vezetett. Az ítélet után az ausztrál püspökök elítélték Saunders tetteit, és bocsánatot kértek az áldozatoktól.

Itt jól látható tehát, hogy az egyházi vizsgálat olyan forrásokhoz is hozzáfért, amelyekhez a rendőrség nem, ugyanakkor érdemi büntetést csak a világi igazságszolgáltatás tudott kiszabni.

A katolikus egyház régóta szigorúan szabályozza a papjai szexuális visszaélesei miatt indult eljárásokat, de sok kritika éri a Vatikánt, hogy az egyház legfőbb méltóságai, a püspökök esetében a felelősségre vonás csak ritkán történik meg. A Saunders-jelentéshez hasonló vatikikáni vizsgálat vilgászerte is ritkaságnak számít egyelőre. (BBC, ABC, Ausztrál Katolikus Püspöki Konferencia)