A WHO és az amerikai kormány is többet szeretne tudni az orosz pestislaborról, miközben már a második dolgozó megbetegedéséről érkeznek hírek

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatást kért Moszkvától azokkal a sajtóhírekkel kapcsolatban, amelyek szerint az irkutszki járványügyi intézet egy másik laboránsa is érintett ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban - jelentette be a WHO igazgatója szerdán.

„A WHO további információkat kért a súlyos tüdőgyulladás okáról, valamint a patogénről, amely nyomán közegészségügyi rendelkezéseket is bevezettek, illetve azon, a sajtóban megjelent hírekről, amelyek szerint az eset egy másik laboránst is érint” - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.

Az intézet pestisbetegségek kezelésére szakosodott alkalmazottja a múlt pénteken halt meg az Irkutszk melletti Selehov város kórházában. Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója hangsúlyozta, hogy az orosz fogyasztóvédelem (Roszpotrebnadzor) szerint a laboráns halálát nem pestis, hanem ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta, a járványügyi hatóságok pedig kedden azt közölték, egyetlen kontaktszemélynél sem találtak pestisre utaló megbetegedést.

Dátumozás nélküli fotó az Irkutszki Pestisellenes Kutatóintézetből Fotó: HANDOUT/AFP

Helyi hatóságok szerint az irkutszki régióban, illetve Irkutszk és Selehov városokban nincs semmilyen járvány.

Kedden a WHO szóvivője a járványügyi kockázatokról azt mondta, hogy „a rendelkezésre álló információk alapján elvégzett kezdeti kockázatértékelés szerint a kockázat Irkutszk esetében közepes-alacsony, az Orosz Föderáció egészére nézve alacsony, a WHO európai régiójában pedig nagyon alacsony.”

Washington is figyel

Donald Trump amerikai elnök hétfőn kijelentette, hogy aggodalommal figyeli a helyzetet, és hogy az Egyesült Államok hajlandó lenne segítséget nyújtani, bár hozzátette, hogy az ügyről még nem beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Erre a Kreml szóvivője kedden azt válaszolta, hogy „mindig nagyon jó, ha kölcsönös segítséget ajánlanak fel”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter felszólította az orosz hatóságokat, hogy osszanak meg több információt. „Lehet, hogy nincs is semmi. Lehet, hogy nagyobb a baj, mint gondoltuk. Nem tudjuk” – mondta egy izlandi sajtótájékoztatón. „Arra buzdítjuk Oroszországot, hogy legyen átláthatóbb, és osszon meg több információt a világgal”, mert a tájékoztatás eddig „meglehetősen korlátozott volt, de remélhetőleg ez a következő órákban és napokban megváltozik”.

A WHO szerint a tüdőpestis a betegség legfertőzőbb formája, lappangási ideje néha mindössze 24 óra. A tüdőben kialakuló betegség a pestis ritkábban előforduló, de súlyos formája, amely cseppfertőzéssel terjedhet emberről emberre. Kezelés nélkül a betegség halálos kimenetelű lehet, de a WHO szerint a gyógyulási arány magas, ha időben felismerik és kezelik. (AP, MTI)