Eszméleténél van és beszél a sikertelen kivégzését túlélő amerikai nő

Christa Pike „eszméleténél van és beszél”, miután túlélte a múlt heti sikertelen kivégzését – írja a BBC. Pike szíve két pentobarbitálos injekció után is vert, kivégzését így megszakították és kórházba szállították a halálra ítélt nőt. Pike lett volna az első nő, akit kivégeznek Tennessee államban 1820 óta. Még 1996-ban ítélték halálra, alig húszéves korában. Bűnösnek találták, miután társaival együtt egy erdőbe csalták osztálytársukat, az akkor 19 éves Colleen Slemmert, majd megkínozták és megölték őt. Pike kivégzését az utolsó előtti pillanatban elhalasztották, majd az utolsó pillanatban mégis jóváhagyták.

A BBC információi szerint az 50 éves Pike továbbra is kórházban fekszik. Szakértők és jogi csapata szerint látszólagos felépülése példa nélküli. Úgy vélik, ő az egyetlen, aki túlélte a halálos injekciót. Deborah Denno, kriminológus és a Fordham Law School professzora, azt mondta, „teljesen megdöbbent”, hogy Pike eszméleténél van és beszél.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy megpróbálják-e újra végrehajtani Pike kivégzését, ahogy arra sem adtak választ, mi történt, Pike miért élte túl a pentobarbitálos injekciók beadását. A történtek után Tennessee-ben felfüggesztették a kivégzéseket, az állami börtönigazgató pedig a hétvégén bejelentette, hogy lemond.

Dr. Joel Zivot, a Pike védelmi csapata által felkért tanácsadó aneszteziológus szerint még mindig sok a bizonytalanság és az ismeretlen tényező, többek között az, hogy mennyi pentobarbital jutott Pike szervezetébe, milyen volt a vérszintje az injekció beadása után, és hogyan alakul a felépülése.

Ami biztos, hogy normál körülmények között két adag pentobarbital elegendő lett volna a halálához. Zivot szerint a lehetséges magyarázat a történtekre az, hogy a pentobarbital nem Pike véráramába jutott, hanem a bőre alatti szövetekben terjedt szét.

Történt már olyan korábban, hogy elítéltek túlélték a tervezett kivégzésüket, azokban az esetekben azonban nem sikerült beadni sem az injekciókat.